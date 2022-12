Reportan Mayores Ventas de Piñatas en el Soconusco

* Se Venden de 30 a 40 al Día.

Tapachula, Chiapas; 19 de Diciembre de 2022.- El uso y quiebra de las piñatas en la región del Soconusco para alegrar a los niños con motivo de su cumpleaños u otra celebración, es una tradición ancestral en la que también los padres aprovechan para rememorar sus tiempos pasados, pero en sí, es una especie de convivencia familiar.

Así lo consideró Eduardo López Velázquez, representante de dos piñaterías en esta ciudad, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, comentó que la comercialización no tiene ocasión, porque las festividades de cumpleaños de los niños o de personas adultas es en cualquier fecha, pero que en este mes de diciembre es cuando se incrementa el gusto por las piñatas por las actividades de fin de año.

Actualmente alcanzan a vender entre 30 a 40 al día, sostuvo, y que en el caso particular de sus negocios las tienen con diferentes precios y con variados tamaños, buscando siempre que la figura de las vasijas constituya un atractivo para el cliente, y por qué no decirlo, del festejado.

Agregó que otro detalle que los ha ayudado es que no se quedan solamente con las ventas para gente de Tapachula, sino que las llevan a otros lugares como Huixtla, Huehuetán, Mazatán, Ciudad Hidalgo, Cacahoatán, Tuxtla Chico e incluso, mandan también a Guatemala.

Asimismo, por el encarecimiento del material con que se fabrican, los precios se incrementaron.

Hizo saber que el papel china y el periódico, así como el alambre y pegamento, subieron de precio, y eso obligó a que también se incrementara el costo de las piñatas. EL ORBE/Nelson Bautista