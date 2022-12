Alertan por Aumento de Accidentes Automovilísticos en Tapachula

*En los Últimos 15 Días se han Incrementado 25 por Ciento.

Tapachula, Chiapas; 19 de Diciembre de 2022.- En comparación a noviembre, este mes de diciembre está registrando un alto número de accidentes en calles y carreteras, tanto de vehículos como de motocicletas, los mismos que pueden ser el efecto de que ahora ya hay mayor movilidad de las personas con la confianza de que la pandemia ha ido a la baja, pero también por tratarse del último mes del año.

De esa manera lo manifestó Eduardo Alfaro Gómez, coordinador local de Socorro de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tapachula, quien al ser entrevistado por EL ORBE, señaló que los accidentes vehiculares aumentaron 25 por ciento en lo que va de este mes, a tal grado de que en estos días, los cuerpos de rescate no se daban abasto para atender todos los llamados de auxilio.

El incremento de accidentes es muy elevado (la semana pasada hubo 28), afirmó, si se toma en cuenta el alto número de llamados de auxilios que entran a esa institución, sin contar el apoyo que prestan otros organismos como Protección Civil o el grupo de Servicios Auxiliares y Emergencias (SAE).

Explicó que aparte de los accidentes también hay que considerar los casos de personas que son golpeadas durante las riñas, que son asaltadas, que se intoxican por consumo de sustancias ilícitas, incluso quienes se accidentan en su propia casa. Todas esas también son atendidas por alguno de los cuerpos de rescate.

La recomendación es la misma que en su oportunidad dan a conocer las autoridades, como por ejemplo: no conducir en estado de ebriedad, no atender el teléfono cuando se conduce, manejar con velocidad prudentes, no rebasar en curva y que se respeten las vías de preferencia y los señalamientos viales, señaló.

Por último, comentó que dos personas que probablemente cobraron algún dinero o aguinaldo, lamentablemente se fueron de parranda y alguien vio que andaban dinero, los esperaron en la calle, los asaltaron, los golpearon, y les robaron lo que llevaban. Fueron atendidos por la Cruz Roja, pero vale la pena tomarlo como recomendación para no cometer este desatino. EL ORBE/Nelson Bautista