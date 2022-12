Alertan Incremento de Quemaduras y Pérdida de Extremidades por Accidentes con Pirotecnia

* Exhortan a la Población a Tomar Precauciones.

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre de 2022.- Las quemaduras en niños por el uso de la pirotecnia en general se incrementan en esta temporada de fin de año, pero este tipo de accidentes son responsabilidad total de los padres de familia o de las personas adultas, al permitir que los menores quemen estos artefactos sin vigilancia alguna.

Así lo dio a conocer el cirujano plástico Carlos Echeverría, quien en entrevista con rotativo EL ORBE afirmó que las consecuencias de esas quemaduras son variadas, las cuales van desde leves hasta la pérdida de extremidades, pues los explosivos no tienen una regulación de cómo van a estallar, y a veces por lo rápido o fuerte, dejan daños irreversibles en los menores.

Por eso, el especialista pidió a las familias no exponer a los niños a sufrir estos accidentes, porque las quemaduras se triplican en los festejos de Navidad y Fin de Año, pero las consecuencias son graves y lo más lamentable que le puede ocurrir es perder alguna extremidad, ya que le dan cuetes sin conocer su real procedencia y si cuenta con las normas de calidad requeridas por las autoridades.

El gasto económico que representa una lesión por quemadura de pirotecnia es muy alto, señaló, ya que podría ascender a los 150 mil Pesos. Y aunque la familia tenga la protección de una institución de seguridad social, de todas formas, los gastos que se hacen son considerables.

Manifestó que esas explosiones queman la piel, destruyen por completo el tejido y parte de los huesos. Añadió que siempre se trata de rescatar la extremidad, pero hay lesiones en donde se destruye tejido, nervio, artería, venas y hueso, en las que ya no se puede hacer nada.

Consideró que Tapachula es una de las ciudades del país en donde más pirotecnia se quema, por lo que pidió evitar esta práctica, principalmente en niños para evitar quemaduras y pasar un fin de año en el hospital. EL ORBE/Nelson Bautista