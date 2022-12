Disminuye la Demanda de Transporte Terrestre con Rumbo al Norte del País

*Migrantes Dejaron de Viajar por Suspensión de Trámites en el INM.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre del 2022.- No obstante de que se trata del mes decembrino y la temporada vacacional en todo su apogeo, las empresas de transporte público con salidas rumbo al centro y norte del país y viceversa, han registrado ventas en un 40 por ciento, demasiado bajas, que se cree es el reflejo de la crisis económica que vive actualmente todo el país.

Así lo consideró Elizabeth Vázquez, encargada de oficina de una empresa de autotransporte público en esta Ciudad, quien en entrevista concedida a rotativo EL ORBE, señaló que pudiera ser que estos últimos días del año y en la primera quincena de enero, repunte el negocio, que es cuando se da el regreso de los vacacionistas.

Asimismo, que otro motivo de las bajas ventas es que de momento no le están dando el servicio a los migrantes, ya que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) suspendieron la entrega de documentos para reanudarlos hasta enero, y así no les pueden vender boletos.

Agregó que actualmente están manejando salidas a Tijuana y a Monterrey, además de Ciudad Juárez, Chihuahua, Nogales, Agua Prieta, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, así como a la ciudad de México.

Del mismo modo, comentó que también tienen la denominada Ruta del Pacífico, con salida principal a la ciudad de Guadalajara, pero que también conectan con ciudades como Puerto Vallarta, Acapulco, Tepic, Manzanillo, Mazatlán, entre otras. EL ORBE / Nelson Bautista