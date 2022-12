Por Crisis Económica, se Desploman Ventas en el Sector Restaurantero de la Región

* Comedores y Restaurantes Lucen Vacíos

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre del 2022.- Aunque en este mes de diciembre el sector restaurantero alcanzó ventas hasta en un 75 por ciento por arriba de lo ocurrido en el año, lo cierto es que no fue lo que esperaban sus propietarios porque, incluso, después de “Noche Buena”, la actividad se vino a pique «y hubo un panorama muerto».

De esa forma lo manifestó, Mirlanys Santa Cruz, encargada de un restaurante del centro de la localidad, quien en entrevista concedida a rotativo EL ORBE, afirmó que los días 22, 23 y 24 de este mes decembrino, hubo un gran movimiento en el centro de la ciudad de Tapachula, y eso les hizo pensar que les iba a ir mejor, sin embargo no fue así porque la actividad se contrajo.

El personal del restaurante sale a la banqueta y trata de motivar a los clientes, dijo, ofrecen los mejores precios, pero ni así. Dijo que a lo mejor, los gastos que realizaron la noche del 24 pudo haber sido que hayan quedado indispuestos ya que la situación económica actual no es tan buena.

Reiteró que una causa primordial en las bajas ventas es la carestía de la vida, con productos muy elevados de precio. Aun así, apuntó que en el sector restaurante ha tratado de mantener sus tarifas, porque no pueden apretar el bolsillo de los clientes, pero que tal vez en enero ya no soporten y pudiera haber un ajuste.

Ante este panorama, adelantó que van a tratar de buscar estrategias, principalmente en cuanto a los precios porque saben que a los consumidores no les pueden incrementar, si no tendría que ser apenas lo justo, porque de lo contrario se perdería la clientela. EL ORBE / Nelson Bautista