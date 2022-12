Comunidades Rurales de Tapachula Exigen Clínicas Rurales, Carreteras y Servicios Básicos

*Pobladores Afirman que Viven Olvidados por las Autoridades.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre del 2022.- «Es necesario que los habitantes de comunidades rurales accedan a los servicios para la atención de la salud, ya que a la fecha están prácticamente abandonados por parte de las autoridades federales, que cancelaron el Seguro Popular y crearon el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual no alcanza a cubrir el medio rural».

Así dijo Aníbal Granados, habitante del ejido “11 de Abril” del municipio de Unión Juárez, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, afirmó que es urgente contar con un Centro de Salud o una clínica, tomando en cuenta el alto número de habitantes que tiene esa región.

Aseguró que -además de ese- también está San Jerónimo, La Trinidad, Eureka y El Desengaño, que son comunidades cercanas y que alcanzan cerca de tres mil habitantes y por supuesto, que no cuentan con ningún servicio de atención a la salud.

Agregó que ciertamente, en el ejido 11 de Abril hay una clínica del Seguro Social, pero en ésta solo atienden a derechohabientes y la gran mayoría de la población no tiene acceso a ese beneficio como a ningún otro, obligando a los campesinos a trasladar a sus enfermos a Cacahoatán o hasta Tapachula para que lo vea un médico.

El problema es que a veces, por falta de cuidados preventivos, se les han muerto en el camino, con lo que se demuestra el total atraso y marginación en que los tienen los Gobiernos.

Asimismo, que sacar a un enfermo implica grades incomodidades pues hay familias que no cuentan con un vehículo de su propiedad, por lo que tienen que hacer muchos gastos en traslados, más lo que tienen que pagar por las consultas o internación.

Infinidad de Comunidades se Encuentran

Marginadas en Chiapas: Pueblos Indígenas

Gran número de comunidades rurales del Estado de Chiapas viven en el total atraso y marginación, al no contar con ninguna clínica o centro de salud para atender a la población y no se ve, ni a lo lejos, la menor intención de las autoridades por resolver este evidente retroceso en la transformación, así como graves problemas en caminos, agua, electrificación, drenajes y otros servicios públicos. .

Así lo dio a conocer María del Rocío del Puerto Chang, presidente nacional de la Asociación de Pueblos Indígenas, quien lamentó que ha hecho peticiones al Gobierno Federal para atender este asunto, pero hasta el momento nadie mueve un solo dedo para sacarlas del abandono y a su población indígena.

En entrevista con rotativo EL ORBE, la dirigente manifestó que cada vez que algún campesino indígena se enferma o una mujer va a dar a luz no hay quién los atienda, ya que no hay un lugar propio para hacerlo, tampoco médicos o enfermeras, mucho menos medicamentos, por lo que tienen que lidiar para poder llevar a los pacientes a las poblaciones más cercanas porque además los caminos son intransitables.

Puso como ejemplo a la comunidad San Vicente, en el municipio de Motozintla y a donde fue recientemente, dándose cuenta que padecen todas esas carencias. Es más, las necesidades de los lugareños son tantas que apenas cuentan con un camino de terracería para transitar a «vuelta de rueda» a la cabecera municipal.

Asimismo, el resto de las comunidades serranas carecen de clínicas rurales, agua potable, pavimentación de caminos y energía eléctrica, como es el caso de la comunidad Pinabeto, de ese mismo municipio, al igual que otros ejidos cercanos en donde permanecen en el más completo atraso.

Por ello pidió a las autoridades que, cuando menos, atiendan el problema de falta de Centros de Salud o clínicas rurales en las comunidades indígenas, ya que la salud es primero. EL ORBE / Nelson Bautista