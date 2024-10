Baja Producción No Afecta el Precio del Rambután

* Se Comercializa a 30 Pesos el Kilo.

Tapachula, Chiapas; 29 de Junio del 2024.- El precio del kilo de rambután se mantiene, y en la región de la Costa-Soconusco se comercializa en las calles hasta en 30 Pesos el kilo. Cuando el año pasado en estas fechas el kilo ya se comercializaba hasta en diez, por lo que se podría decir que está cara, sin embargo, esto es debido a la baja producción en la temporada.

En entrevista para rotativo EL ORBE, Verónica Juárez García, comerciante en la comunidad de Viva México, manifestó que para poder comercializar esta fruta exótica y obtener un poco de ganancia, ellos deben adquirirla directo con los productores, quienes en ocasiones la caja de 20 kilos, se las dejan hasta en 300 Pesos, no menos, pero aun así está cara.

“Yo no inicié recientemente vendiendo rambután, porque estaba muy cara la reja. Me decía mi compañera que en 900 hasta 1,000 pesos las rejas de 20 kilos de rambután al principio, pero ya ahorita ya va bajando un poco, pero sigue estando cara”, expuso.

La comerciante dio a conocer que, de manera diaria, en el punto de venta que tiene establecido en la comunidad de Viva México, sobre la Carretera Costera, en un buen día logra vender hasta ocho cajas. Pero va variando mucho, en donde como todo negocio hay días buenos, y días malos.

Explicó que los que más compran son los traileros o las personas que van de paso y son de otros Estados, ya que ven muy barata la fruta del rambután, la cual les venden en 30 Pesos el kilo. Así como comercializan el mangostán, en 120 el kilo, ya que es otra fruta que está de temporada.

Agregó que siempre los comerciantes buscan fruta de temporada, porque se pone a buen precio y los comerciantes pueden ganar un poco más. Sin embargo, reconoció que la fruta en la actualidad se ha encarecido. EL ORBE/JC