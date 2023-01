Durante el 2022 Hubo un Alza del 50% en Accidentes Vehiculares en el Soconusco

* Destaca el Grupo SAE.

Tapachula, Chiapas; 03 de Enero del 2023.- Durante todo el 2022, los accidentes viales en Tapachula y municipios aledaños se incrementaron alrededor de un 50 por ciento, debido principalmente a las imprudencias por parte de los conductores.

Así lo dio a conocer Manuel Octavio Ocaña, voluntario y rescatista del Grupo de Servicios Auxiliares y Emergencias (SAE), quien en entrevistada dada a rotativo EL ORBE, aseguró que de todos los accidentes registrados, un 35 por ciento correspondió o involucró a motociclistas.

Explicó que un buen número de esos conductores no miden las consecuencias y manejan sin ninguna precaución, lo que ha dado como resultado que se accidenten.

Sin embargo, que no siempre el motociclista es el culpable, pues hay muchos que conducen con suma precaución, pero se topan con automovilistas imprudentes y son éstos quienes los atropellan.

Por otro lado, comentó que también atendieron durante el año a personas accidentadas en barrancos; a personas con quemaduras por incendios, otros por accidentes, la mayoría vehiculares.

Asimismo, que aparte de la imprudencia en el manejo de vehículos por no respetar los señalamientos y advertencias, otro factor que causó problemas es que muchos conductores combinan el alcohol con el volante, lo que ha propiciado no solo los simples choques, sino con la pérdida de vidas humanas muy lamentables.

Por eso recomendó que si se va a acudir a alguna reunión o fiesta donde va a haber consumo de alcohol, lo mejor es cederle el manejo a una persona de entera confianza y asignado.

Por último, recomendó a quienes conducen por el rumbo del Internado No. 11, en la carretera que va a Puerto Madero, que lo hagan con precaución, ya que por unas obras en marcha sólo se dispone de dos carriles. EL ORBE / Nelson Bautista