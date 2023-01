Comerciantes de la Región Reportan Bajas Ventas en Primeros Días del Año

* Esperan que Haya un Repunte con el Día de Reyes.

Tapachula, Chiapas; 04 de enero del 2023.- «Luego que durante el 2022, fue pésima la comercialización de artículos por lo infame de la inflación en México, el fin de año pasado no fue la excepción en cuanto a las ventas, al contrario, ya que el mercado se mantuvo entre azul y buenas noches, porque no se vio con claridad que hubiera un repunte que llegara lo esperado»

Así lo consideró en entrevista concedida para el rotativo EL ORBE, Rubén Enrique Morales Escobar, propietario de la joyería Morales, en el centro de la ciudad, quien manifestó que en términos generales podría decirse que las ventas fueron buenas, pero no suficientes ya que apenas han alcanzado un 70 por ciento, muy por debajo de los porcentajes logrados en otros años.

Señaló que -en su entender- el problema es nacional, ya que, por los altos precios de la canasta básica, no hay dinero, todo está caro, ya que los productos ahora cuestan el doble o más. Es una situación muy crítica que se ve claramente con varios locales vacíos, como muestra de que sus propietarios ya no pudieron continuar con sus negocios.

Agregó que, si el 2022 fue pésimo, hay expectativas de que este año cambie el panorama y sea un poco mejor, ahora que la mayoría de la gente quiere trabajar, rehacer sus actividades, economía y mejorar su situación en general.

Añadió que, en cuanto al ramo de las joyerías, el panorama no es muy claro ya que si sube el dólar, automáticamente sube el oro, las joyas suben de precio y esto constituye un duro golpe, porque ya no le alcanza a la gente para hacer sus compras.

Puso como ejemplo que: si antes una cadena costaba dos mil quinientos pesos, hoy esa misma alhaja alcanza los 25 mil, y eso hace que bajen las ventas.

A pesar de estos inconvenientes, dijo confiar que, en este año 2023, mejore mucho el comercio y con ello las ventas de los diferentes artículos, aunque admitió que, en el caso de la presencia de miles de migrantes en esta ciudad, en nada ayuda al comercio, ya que la mayoría de ellos llega a Tapachula sin recursos porque vienen huyendo de la pobreza en sus respectivos países.

Concluyó al considerar que durante el 2022 hubo una inflación infame en territorio nacional que amenaza en continuar durante el 2023. EL ORBE / Nelson Bautista