Título 42 y Cierre Migratorio en Oaxaca Agudizan Problema en la Frontera Sur

*Además de la Lenta Entrega de Citas en COMAR.

Tapachula, Chiapas; 09 de Enero del 2023.- La postura de la Suprema Corte de los Estados Unidos al resolver que continúe el Título 42 que, entre otras cosas, permite la expulsión inmediata de migrantes, así como el cierre del campamento del Instituto Nacional de Migración (INM) en la comunidad de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, ha agudizado el problema en los municipios de la frontera sur de Chiapas.

A ello habría que agregar la sospechosa lentitud de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), con sede en la localidad, en donde se están expidiendo citas para atender a los extranjeros, pero hasta septiembre, es decir, los solicitantes tienen que permanecer deambulando otros ocho meses más en Tapachula

Jorge Gutiérrez Franco, presidente de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) de la región Soconusco, en Chiapas, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que la suspensión de actividades en el campamento migratorio provisional en el Istmo, son malas noticias.

El cierre, dijo, obligará a miles de indocumentados a tener que regresar a Tapachula para quedarse a vivir en el municipio, y a otros a buscar una alternativa parta seguir su camino de manera ilegal hacia otros Estados de la República Mexicana o a Norteamérica.

«Antes no teníamos problemas nosotros, porque eran transmigrantes; es decir, pasaban de lo que fuera y se iban para otro lado, pero actualmente ya se están quedando en Tapachula», indicó.

Según su opinión, el que saquen a los migrantes de los parques centrales de la localidad no es ninguna solución, «porque lo único que hacen es que se instalen dos cuadras adelante. Deben de ubicarlos, como ya se hizo alguna vez en el Estadio Olímpico, para que la COMAR atienda por miles al día, y no 500 como dicen que están haciendo».

Si así fuera, pero con citas hasta septiembre, recalcó que unas 15 mil personas extranjeras al mes tendrán que irse sumando para quedar varados en Tapachula

«En el centro de la localidad ya casi no se puede caminar de tanto migrante que todavía no le resuelven su situación, mientras que los albergues ya están abarrotados, ya no cabe uno más», apuntó al señalar que, por eso burocratismo y la insuficiencia de espacios, los indocumentados se están quedando a vivir en las calles.

«Eso causa inconformidades porque por ahí pasan niños que van a la escuela y las señoras a sus actividades, pero son molestadas por esas personas», agregó al reconocer que lo único que ha fallado es hacer lo que hace el resto del mundo, es decir, aplicar lo que establece la ley y restablecer el orden y control en el tema migratorio. EL ORBE / JC