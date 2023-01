Protestan Trabajadores del Suicobach en Contra del Contrato Colectivo de Trabajo

* No Tienen Apoyo de su Dirigente.

Tapachula, Chiapas; 09 de enero del 2023.- Miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), protestaron este lunes en contra de su aún dirigente, Esdras de León Pinto, quien acusan de traicionar a la base y realizar acuerdo en lo oscurito.

En el acto, celebrado en las instalaciones del Plantel 08, ubicado al sur de la ciudad, los manifestantes informaron en rueda de prensa que «hoy se pretende hacer una gran simulación a los derechos de los trabajadores del Cobach, porque desafortunadamente tenemos una dirigencia sindical que no responde a los intereses laborales y responde más a los del patrón, que es la dirección general».

Explicaron que hay cuestiones como la suficiencia presupuestal, donde incorporan en diez cláusulas términos como que se pagarán, por ejemplo, en el caso de la prestación de titulación, siempre y cuando haya disposición de recursos, pero siempre han alegado que no hay dinero.

«Aunque aparezca en el Contrato Colectivo de Trabajo, no llegará este beneficio a los trabajadores de base cuando lo requieran para titularse, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado, cualquier posgrado, no recibiremos ninguna prestación en ese sentido», abundaron.

También revelaron que en los acuerdos pactados por Esdras, «está el favorecer más a los empleados de nuevo ingreso, que los que ya tenemos años persiguiendo una recategorización o la base laboral».

Por si fuera poco, dijeron, «hoy se pretende que personal de confianza de la dirección general, en este caso el mismo director, secretario técnico, jefes de departamento o de área, se incorporen y ya les den una prestación para que se jubilen, siendo que ellos son de confianza y qué son los que más sueldo tienen. Además, gozar de un mes de licencia para poder hacer sus trámites de pensión o jubilación, cosa que no estaba establecido».

De esas modificaciones al Contrato Colectivo responsabilizaron públicamente a de León Pinto y su comité ejecutivo. «Creemos que, más allá de querer ejercer una defensa en pro de los trabajadores, ha sido una complicidad tremenda que nos deja en estado de indefensión. Ellos quieren que validemos lo qué están haciendo, y estampemos nuestra firma en un listado que lo van a usar de manera indiscriminada».

Subrayaron que, en total en el Cobach son aproximadamente 7 mil 300 trabajadores en 338 planteles en toda la entidad, y que de alguna manera están siendo afectados.

En las próxima horas tiene que ser sometido a votación del gremio ese Contrato Colectivo, aunque de antemano indicaron que las boletas ya están circulando, sin folios y otros requisitos que establece la ley, y contrarios a los fundamentos que impulsa el presidente de la República, en torno a la transparencia, la legalidad, la honestidad y el respeto a la democracia.

En el padrón par poder votar, de acuerdo a sus denuncias, aparecen personas que ya fallecieron desde hace varios años, exdirectivos, Diputados, entre otros que nada tienen que ver con el Suicobach. EL ORBE / JC