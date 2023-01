Aumenta 33% el Consumo de Alcohol y Drogas en Menores de la Frontera Sur

*Reportan Casos Hasta en Niños de 12 Años de Edad.

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero del 2023.- Por ser una zona donde el alcoholismo en los jóvenes se ha vuelto muy común, se ha detectado que gran parte de esa población lo justifica con el tema del estrés actual, consideró el psicólogo Luis Enrique López González, director de una empresa privada dedicada a la atención de esos problemas.

Puso como ejemplo que se ve en este retorno a clases, donde los jóvenes empiezan a tener crisis por entregar tesis, realizar proyectos u otros trabajos finales, y eso hace que los jóvenes en lugar de enfrentar el reto académico, buscan soluciones fáciles, como lo es fumar marihuana o buscar el alcohol, según ellos para quitarse el estrés.

«Lo que más les afecta es no poder cumplir con esas responsabilidades», comentó al recordar que en los dos primeros años de pandemia y hubo clases en línea, prácticamente ningún joven se vio obligado a entregar tareas y pasaron de semestre fácilmente.

Sin embargo, ahora con las presenciales es diferente, porque se están enfrentando a otra realidad y tienen un desgaste con la preparación de los proyectos, «por eso hubo retroceso educativo y ahora se les obliga a su regularización».

Como no se ha trabajado el tema del estrés con los jóvenes, dijo, el consumo sigue aumentando, lo cual se ve claramente cuando abarrotan los lugares donde se mueven las drogas, como los antros y otros lugares propios para ello.

Ha visto también que algunos menores desde los 12 años de edad empiezan a consumir cigarros, y a partir de los 15, o antes, a otras drogas como el alcohol o la marihuana, añadió.

En cuanto al estrés en este regreso a clases, calculó que hay un repunte como del 33 por ciento en el consumo de drogas por parte de los jóvenes.

Lamentó que esta situación no se ha podido detectar a tiempo, ya que, cuando los afectados son llevados a una consulta, es porque ya están sufriendo de alguna intoxicación, o porque presentaron problemas derivados del consumo de alguna droga.

Puntualizó que los principales factores del estrés son: insomnio, dificultad para concentrarse, empiezan a consumir sustancias, y sobre todo, muestran irritabilidad con los maestros, compañeros de escuela, y con sus propios padres y familiares, lo que los obliga a aislarse unos, y otros a tener conductas agresivas. EL ORBE / Nelson Bautista