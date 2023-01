Empresarios del Centro a Favor del Reordenamiento en el Centro de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero del 2023.- De acuerdo a la opinión de la empresaria local, María del Pilar Morales Zamudio, «por años nos hemos visto afectados el que haya tanto migrante en el centro de la ciudad, porque la gente ya no quería venir a éste sector por el miedo a esos extranjeros».

Por eso consideró que son muy importantes las acciones emprendidas esta semana por las autoridades en torno al desalojo de cientos de vendedores informales, tanto de origen mexicano como de diversas nacionalidades.

En el caso de los indocumentados, recalcó que estaban realizando sus necesidades fisiológicas a todas horas del día y en cualquier parte, además de que tiraban demasiada basura, por lo que se convertí en altos índices de contaminación al medio ambiente y generaba enfermedades virales.

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó que ahora se espera que las autoridades mantengan esa postura, porque la presencia de los migrantes no solo ocasionó que las ventas del comercio establecido se desplomara, sino que también se ahuyento al turismo, las inversiones, los consumidores locales y a las familias que querían ir a pasear a sus parques y otros atractivos del centro.

De acuerdo a su apreciación, con esas grandes aglomeraciones no había ni siquiera espacios para estacionarse y para caminar en pleno centro de la considerada capital económica de Chiapas.

En ese sentido, agregó que, en lugar de retroceder, el Ayuntamiento debe poner en marcha otras estrategias para poner orden y control ahí mismo, como el caso de los cajones públicos para los estacionamientos, porque también ha sido un impedimento para que lleguen los consumidores, porque no hay espacios libres. EL ORBE / JC