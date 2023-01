Comerciantes Exigen Orden en las Terminales del Transporte Foráneo

* Forman Caos Vial en Pleno Centro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero del 2023.- Tanto las unidades del servicio del transporte colectivo, así como taxis de rutas foráneas, tienen totalmente atestado el centro de la Ciudad de Tapachula, causando una mala imagen para los visitantes, un desorden absoluto en materia vial, y lo que es peor, generan peligro para los peatones.

De esa manera lo consideró, Jorge Echeverría Cruz, secretario general de la Asociación de Pequeños Comerciantes agremiados a la CNOP, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que la gente ya no puede caminar tranquilamente en las calles de ese sector de la Ciudad, ante el peligro de ser atropellada.



Así como están por ahora las supuestas «terminales», es un desorden absoluto, ya que la gente que va a trabajar pierde tiempo al estar esquivando a los vehículos, y en muchas ocasiones llevan a sus hijos pequeños, sobre quienes se cierne el peligro de que sean alcanzados.Agregó que ya es tiempo que las autoridades competentes deben hacer un nuevo esquema sobre ese problema, y reubicarlas a lugares estratégicos, donde no causen embotellamientos.De igual manera, los taxis de rutas foráneas no deben tener base en el Centro, sino deberían estar ubicados de acuerdo a los lugares a donde realizan el servicio. Es decir, en el oriente para quienes van a Tuxtla Chico, Cacahoatán, a Suchiate, Metapa y Frontera; en el sur para los de Puerto Madero o comunidades circunvecinas; al poniente para entrada y salida a la Carretera Costera; y a norte par la zona alta del municipio.Tapachula ha crecido mucho y también sus necesidades, apuntó. Por lo tanto, urge que las autoridades tomen en cuenta este problema el cual se va recrudeciendo conforme pasan los días, pero al mismo tiempo se convierte en un verdadero peligro para los transeúntes.Por lo contrario, los transportistas locales no pueden acceder a los otros municipios con pasaje, porque las autoridades protegen a los suyos y no los dejan entrar, ni tampoco traer pasajeros de esas regiones, porque los multan. EL ORBE / Nelson Bautista