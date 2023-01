Nueva Ley de Tabaco No se Aplica en la Venta Informal de Cigarros

* Se Sigue Comercializando Producto de Dudosa Calidad.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero del 2023.- La nueva Ley de Tabaco impuesta de manera reciente en territorio mexicano no se está aplicando en tianguis, mercados y otros centros de abasto. En el caso de Tapachula, en la mayoría de los casos se trata de mercancía de dudosa calidad que ingresó de contrabando desde Centroamérica y se sigue vendiendo a la vista de toda la población.

«Hoy en día, lamentablemente vemos en las calles y otros espacios públicos, que los jovencitos, bien sean hombres o mujeres, a temprana edad ya son adictos al consumo del cigarro», opinó en entrevista para el rotativo EL ORBE, José Rivas, ministro de la iglesia «Amor Fraternal», de esta ciudad.

Manifestó que están dadas las condiciones para que los menores de edad caigan en la senda del vicio, ya que los productos elaborados a base de tabaco lo pueden comprar en cualquier tienda o con vendedores ambulantes, incluso, en establecimientos ubicados cerca de las escuelas.

No se puede ser tolerante en esta situación, «ya que el fumar es una adicción y como tal, puede llevar a graves enfermedades a quienes lo hacen, y que los puede llevar a la pérdida de la vida», señaló.

Lamentó que no haya ninguna autoridad que ponga fin a esa situación, o cuando menos que regule la venta del tabaco, como lo establece la ley, «ya que actualmente se vende en todas partes, e incluso, entra de contrabando desde Guatemala y nadie dice nada».

Dio a conocer también que «jovencitos que todavía están en secundaria, más los de las preparatorias, sin ningún rubor se ven por todas partes fumando cigarros, lo que a la postre los llevará a consumir otras drogas».

En ese asunto mucho tienen qué ver los padres de familia, subrayó, pues por dedicarse a su trabajo, o tal vez por indiferencia e irresponsabilidad, no están pendientes de sus hijos sobre lo que hacen cuando están en la calle o en los momentos que se reúnen con sus amiguitos.

Puntualizó que, si se aplicara la norma o si las autoridades estuvieran pendientes por las nuevas disposiciones, en los establecimientos, tianguis y mercados, no deberían venderles cigarros a la vista y mucho menos a menores de edad, porque entonces la ley no es para todos. EL ORBE / Nelson Bautista