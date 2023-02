Piden Investigar Presunto Motín en la Estación Migratoria “Siglo XXI”

* Defensores de Derechos Denuncian Tratos Inhumanos.

Tapachula, Chiapas; 02 de Febrero del 2023.- El Colegio de Inmigración y Derechos Humanos de México solicitó a las autoridades federales e internacionales llevar a cabo una profunda investigación para esclarecer un supuesto motín ocurrido en las últimas horas en la Estación Migratoria “Siglo XXI”, con sede al norte de Tapachula, en donde presumen que hubo lesionados y hasta fallecidos.

El abogado, José Galdámez Peregrino, en voz de ese grupo colegiado, señaló en entrevista a los medios de comunicación en torno a esas versiones que «estamos muy preocupados porque se dijo entre los migrantes que presuntamente hay dos personas fallecidas y eso es alarmante, ya que, de ser cierto, se trata de los derechos humanos que tienen las personas en movilidad, y que es una obligación de la dependencia salvaguardar la vida de todos ellos».

De acuerdo a la versión que externo a los representantes de los medios de comunicación, «esto ya se miraba venir, debido a las condiciones de hacinamiento que sobrepasan los niveles de control y la capacidad misma de la Estación, así como las instrucciones que se han dado ahora para no permitirles una defensa jurídica, además de las condiciones inhumanas de hacerlos dormir en el piso, sin elementos de higiene y comida en malas condiciones».

Todo eso, conforme a su opinión, hace ver que esas instalaciones del Gobierno Federal «no es un lugar de retención temporal».

Por eso insistió en que están exigiendo una investigación a fondo para ver que pasó y, de comprobarse, que se castigue a los responsables, «porque hay migrantes que aseguran fueron testigos de lo que pasó ahí».

En tanto, Lety N, de origen peruano, declaró ante las cámaras de los reporteros que arribó a la ciudad hace ocho días, «pero lamentablemente me mintieron, porque los de de Migración me dijeron que me llevaban a un albergue para hacer unos trámites necesarios para que pudiera seguir mi camino y poder recorrer todo México».

Por ello, agregó, su hijo y ellas aceptaron entregarse a los agentes del Gobierno Federal «pensando que era un albergue, pero no lo es, en realidad es una cárcel».

Según lo que narró, en esas instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) les quitaron sus pertenencias y solo les dejaron lo que llevaban puesto.

Además, que hay mucha discriminación, sobre todo en contra de las personas que no saben hablar español, «yo estoy traumada por todo lo ocurrido ahí. La comida es horrible y hay que suplicar por agua».

En el caso de los hombres que se encuentran hacinados en dicho lugar, puntualizó que son golpeados y los someten con gases para que les falte la respiración. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello