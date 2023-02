Sólo Cuatro de Cada Diez Niños en la Frontera Sur de Chiapas Leen Libros

*Revela el Centro de Integración Juvenil.

Tapachula, Chiapas; 02 de Febrero del 2023.- Solamente cuatro de cada diez niños en los municipios de la frontera sur de Chiapas tienen el hábito de la lectura, por ello los padres de familia, maestros y el resto de la sociedad debería de preocuparse para asumir esa responsabilidad.

Así lo consideró, Noemí Gómez Cardona, mediadora de lectura y responsable del programa «Para libros» en Tapachula, quien indicó en entrevista a rotativo EL ORBE, que la lectura en voz alta nos ayuda a escucharnos a nosotros mismos y favorece a la comprensión, a tener una mejor comunicación con los demás y para expresarnos y escribir también. Por ejemplo, viendo la puntuación qué tan importante es para un estudiante.

Opinó que hay muchas familias lectoras, y es el ejemplo que dan los papás de darse la oportunidad de pasar con sus hijos a realizar esa actividad y crear un hábito, por consiguiente consideró que hay quienes leen pero también la mayoría no lo hace, «más que las redes sociales y eso está afectando mucho, porque ahora los niños prefieren estar viendo un juego en el teléfono, que tomar un libro».

Los menores de edad que se enfocan a la lectura dejan de ser nerviosos, tienen otra perspectiva y comportamiento hacia la sociedad, «pero cuando no lo hace, es introvertido, y es en donde tenemos que estar fomentando la lectura», señaló.

En el caso de los jóvenes, señaló que quienes no tienen esa sana costumbre «es preocupante y presa fácil para ser inducido a lo incorrecto. Necesitamos involucrarnos más y también invitar a los padre de familia, porque hoy día trabajan y los jóvenes pasan más tiempo en el teléfono, en la televisión, y no toman un libro, pero nosotros tampoco los inducimos a ello y estamos fallando en su formación, pero no lo reconocemos». EL ORBE / JC