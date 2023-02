City Club ya Acapara el 40% de Clientes en Mayoreo, a Seis Meses de su Apertura

*Plaza Mesoamericana a Punto de Abrir al 100%.

Tapachula, Chiapas; 03 de Febrero del 2023.- Al cumplirse los primeros seis meses desde que abrió sus puertas la tienda City Club en la localidad, ya acapara el 40 por ciento de los clientes que hacen sus compras bajo el formato de mayoreo, lo que representa un récord nacional.

Alfredo Moreno, gerente general de esa empresa, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que por la cercanía con Guatemala, el comercio en Tapachula es muy fuerte, «más que ellos vienen aquí al dos por uno con el beneficio del tipo de cambio de su moneda».

Al hacer un balance de lo que ha ocurrido con ellos en ese periodo, señaló «nos ha ido muy bien, afortunadamente. Las expectativas que traíamos se quedaron cortas, y hoy en día somos de las tiendas más fuertes que tenemos. No dudo que, con la apertura que viene de los demás negocios y con el cien por ciento de la plaza ya funcionando, nos va a ir mucho mejor».

Según se prevé, esa plaza al sur de la Ciudad va a ser un destino para toda la sociedad y visitantes, sobre todo los fines de semana; además llegarán otras tiendas que no tiene sucursales en la Ciudad y abrirán en corto plazo, «y eso sin duda le dará a la ciudad una derrama económica más importante y nos beneficia a todos».

Adelantó que la parte de la administración de la Plaza Mesoamericana trae una fecha tentativa a finales de febrero o principios de marzo -no más-, para abrir todo, en el ánimo de que en la celebración de Semana Santa, la población pueda disfrutar de infinidad de opciones que vaya a tener ahí.

Habló también de una empresa con características de formato similar a City Club, también instalada desde hace 12 años en la Ciudad, y aclaró que tienen temas diferenciados, «lo que nosotros hemos hechos en este periodo es tomar ese segmento que hoy está un poco descuidado, que es el de familia grande que ya no encontraba producto en la competencia, porque se iba a Guatemala, estaba limitado o a veces las filas eran enormes y no podían comprar».

Con las soluciones que han implementado, agregó, ya han ganado ese 40 por ciento de lo que la competencia local tenía, «y este año y con la apertura de la plaza se sumarán más productos y códigos, para satisfacer necesidades que hoy en día nos hemos quedado cortos».

Y es que, según su versión, trían un presupuesto de mercancías para Tapachula pero lo duplicaron, y eso les sirvió de lección, porque la demanda rebasó la disponibilidad del producto, por eso ahora la meta es satisfacer esas necesidades y reaccionar mucho más rápido, porque el mercado lo necesita. EL ORBE / JC