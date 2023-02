Protestan Padres de Familia en la Prepa 4 Para Aclarar Destino de Recursos Millonarios

* Exigen que Directivos Entreguen Cuentas de los Gastos.

Tapachula, Chiapas; 07 de Febrero del 2023.- La Escuela Preparatoria No. 4, ubicada al norte de la Ciudad de Tapachula está totalmente abandonada, ya que no cuenta con el servicio de energía eléctrica, agua potable, está sucio por donde quiera, sobre todo los servicios sanitarios.

Lo peor del asunto es que tanto el anterior director, Daniel Alberto N, de esa institución y el actual, Ricardo N, se niegan a demostrar en qué se gastaron los millones de Pesos recaudados a través de las «cooperaciones voluntarias» de los padres de familia por inscripciones y otros conceptos, un dinero que había en una cuenta, pero de manera repentina desapareció y nadie quiere responder.

Así lo dieron a conocer, Andrea Roblero Gabriel y Nayelli Cuello Martínez, presidenta y secretaria, respectivamente, del Comité de Padres de Familia de esa institución educativa, quienes al ser entrevistadas por rotativo EL ORBE, coincidieron en señalar que tan solo en este periodo, se trata de más de un millón 300 mil Pesos el monto del dinero desaparecido.

Ante esa situación, acordaron manifestarse este martes en las instalaciones de la escuela para exigir cuentas y que los Directores, el que se fue y el que está ahora, comprueben los gastos que hicieron y demuestren en qué se gastaron esos recursos, pues ni siquiera facturas quieren presentar.

Insistieron en que ese plantel está muy sucio, especialmente el área de los baños, una situación que les preocupa muchísimo ya que está en riesgo la salud de sus hijos, con la contaminación que se puede generar en esa área.

Por otro lado, el padre de familia Miguel Ángel Medina, expresó que se tiene una demanda en contra del actual Director por acoso sexual en contra de una mujer de ese Comité.

Además, se tiene un acta de la institución anterior del director Ricardo N, donde de igual manera salió con problemas. Incluso, que ese docente ha amenazado, «y nosotros creíamos que estábamos dialogando con un maestro no con un sicario», y por lo mismo lo responsabilizaron de cualquier cosa que les pueda pasar.

Otros recordaron que, tal y como ocurre desde hace cuatro años, cuando cada semestre se recolectan las «cuotas voluntarias» en Chiapas, que por cierto es la entidad en primer lugar en analfabetismo en México, las inconformidades de los padres de familia, ya son permanentes.

No sólo protestan por las disposiciones de la Secretaría de Educación al imponer a Directores, incluso miembros de una misma familia, sino también por la desaparición de millones de Pesos de las aportaciones semestrales, en una entidad en la que no pasa nada

La actitud de algunos funcionarios de ahora, hace creer que eso de la transparencia y la honradez es solamente un chiste, y hace recodar, inevitablemente, los viejos tiempos.

Ojalá que alguien escuche -por fin- los reclamos de la sociedad, investigue lo ocurrido con los recursos económicos de cada escuela de la región y si se comprueban actos de corrupción, se castigue a los que resulten responsables. EL ORBE / Nelson Bautista