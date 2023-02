Por Falta de Agua Productores de Flores Exóticas en Tapachula Pierden sus Cosechas

*No Lograron Concluir los Nuevos Canales de Riego.

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero del 2023.- Campesinos productores de flores exóticas del sur de esta Ciudad, confirmaron que perdieron por completo las cosechas de éste ciclo agrícola, en virtud de que no lograron reconstruir a tiempo los canales y compuertas del vital líquido y, entonces, no hubo agua para el riego de las plantas y frutales.

Carlos López Jaramillo, ejidatario de la comunidad «Raymundo Enríquez», dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que entre los cultivos más afectados está el cacao, la flor hawaiana, zapote y mango, «porque si no se riega también empieza a caer la fruta, lo aborta, como ahora que todo se secó».

Algunas plantas secas podrán recatar algo de semillas para volver a sembrar y tener disponibles para los siguientes ciclos, dijo. «Por lo pronto solamente con el zapote es que nos la vamos a pasar y un poco de mango».

De acuerdo a su versión, ellos tienen un sistema de riego que parte desde el norte de la Ciudad, donde a través de las décadas se construyó vías canales con la aportación del río Coatán, que distribuía a los campesinos de esa comunidad y las de La Cebadilla y La Lima.

Sin embargo, dentro de los daños que dejó el huracán Stan en octubre del 2005, también afectó esos canales y los accesos en el afluente, por lo que tuvieron que improvisar en el límite de sus posibilidades y empezar las reconstrucciones. El año pasado se enfocaron al tema de las compuertas, pero no terminaron y afrontaron la sequía

En estos casi dos meses del año, han duplicado los esfuerzos y los trabajos en las compuertas van avanzados, pero están descapitalizados por las pérdidas de sus cosechas, ni porque trataron de regar con cubetas. EL ORBE / JC