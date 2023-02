Vendedores de Calzado en Tapachula Reportan Aumento del 70% en Ventas

* Derivado del Desalojo de Migrantes en el Centro.

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero del 2023.- Derivado de la liberación de la 10ª. Avenida Norte que estaba invadida por migrantes y comercio ambulante, ahora el mercado “General Sebastián Escobar”, en el centro de la Ciudad, muestra otra imagen con la que el sector comercial ya reporta incrementos considerables en sus ventas.

Dora María Avendaño de la Rosa, comerciante en calzado de ese lugar, dijo en entrevista con rotativo EL ORBE, que ahora los clientes que van con sus vehículos a esa zona tienen dónde estacionarse, y con ello la afluencia aumentó considerablemente. En su caso, el alza en la comercialización ha sido en hasta un 70 por ciento.

Se refirió también a la gente de fuera, entre ellos los turistas de Guatemala que llegan durante los fines de semana para realizar sus compras y a entretenerse, quienes dejan una buena derrama económica a la Ciudad.

En cuanto a los precios, ahora son un poco más caros los pares de zapatos, debido principalmente a que se elevó el costo del flete, al ser trasladados desde León, Guanajuato. «El aumento es mínimo, apenas lo justo, como del 10 por ciento, con la finalidad de no sangrar demasiado el bolsillo de los clientes», señaló.

Anteriormente, un paquete con 36 pares de calzado, pagaban un flete de unos 300 Pesos; sin embargo, con el incremento constante de la gasolina, ahora es de casi 800 Pesos, «y por supuesto, ese aumento nos ha afectado muchísimo, pero no nos queda más que ajustarse en todo lo que se puede para no perder la clientela». EL ORBE / Nelson Bautista