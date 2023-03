Bajas Ventas Afectan a Empresarios del Centro de Tapachula

*Derivado de la Crisis Económica que se Vive en el País.

Tapachula, Chiapas; 03 de Marzo del 2023.- A pesar de la crisis económica que se vive en el país, empresarios del centro de la localidad señalan que las ventas se mantienen, aunque a niveles muy bajos y con precios que permitan comercializar en volumen, al ser la única forma de seguir con esas actividades.

Así lo estableció Rubén Enrique Morales Escobar, que tiene un negocio de compra y venta de joyas y relojes, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, comentó que la situación sigue siendo difícil, ya que todo se ha encarecido y eso limita la comercialización.

La percepción de la sociedad es que los indocumentados no son aceptados por la población, por la razón de que ya no los soportan por los brotes de violencia que generan y la suciedad que dejan en los espacios públicos donde se mantienen, señaló.

Agregó que hay días en que no hay nada de clientes comprando, aunque al otro día ya mejora la situación, como sucedió en esta semana después de la quincena.

En algunos momentos hay filas de consumidores en las zapaterías, farmacias, en las tiendas comerciales, y en otros negocios de diferentes giros del centro de la ciudad, indicó. EL ORBE / Nelson Bautista