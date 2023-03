Instalaciones de COMAR en el Libramiento Causarán Graves Problemas: COPARMEX

*Se Debe Considerar un Estudio de Impacto Urbano.

Tapachula, Chiapas; 03 de Marzo del 2023.- El Gobierno Federal determinó que en un predio ubicado a un costado de la Feria Mesoamericana, al sur la Ciudad, se construyan instalaciones para que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), atienda a los miles de migrantes que ingresan a México por la frontera sur.

Sin embargo, la noticia no es halagadora para la sociedad, por lo que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Costa Chiapas, exige la elaboración de un estudio de impacto urbano realizado por especialistas, en el cual se dé a conocer cuáles son los efectos positivos y negativos respecto a la ubicación de esa oficina, antes de que sea demasiado tarde.

De esa manera lo estableció Pascual Necochea Valdés, presidente de esa organización empresarial, quien en entrevista concedida a rotativo EL ORBE, aseguró que donde proyectan construir esas instalaciones, es una zona comercialmente muy activa, con mucho flujo de mercancías internacionales y regionales, razón por la cual se pide ese estudio donde se determine que no habrá afectaciones en esa zona.

Explicó que se llevan ya varios años con esos flujos migratorios masivos, y, sin embargo, se sigue sin poner orden, control, planeación, y sin ver que los trámites migratorios se agilicen, además, el proceso sigue siendo muy lento.

Por eso, desde la perspectiva de Coparmex, ven que donde pretenden construir la oficina de la Comar no es el lugar adecuado, porque va a haber desorden, afectaciones sociales y comerciales, tal como lo ha habido en todos los lugares donde ha estado ubicada esa oficina.

Basta con pensar que por esa zona que se pretende utilizar para atender a migrantes, pasan alrededor de mil 500 camiones que van a Centroamérica todos los días, más otros que son proveedores de la región. Por eso cuestionó esa decisión en la parte más transitada del municipio.

Cabe recordar que hace algunos meses, el Gobierno Federal había decidido utilizar las instalaciones de la antigua Secretaría de Agricultura para esos fines, ubicada en los límites del municipio de Tuxtla Chico con el de Tapachula.

Sin embargo, una veintena de pobladores se manifestó públicamente argumentando que, precisamente, ocasionaría graves problemas e incluso se correría el riesgo de bloqueos todos los días.

Por lo mismo, el Gobierno tuvo que desechar ese proyecto y ahora imponerlo en Tapachula, a pesar de los efectos negativos serían los mismos, o peores. EL ORBE / Nelson Bautista