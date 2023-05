Aumento Gradual de las Extorsiones Mantiene en Zozobra a la Población del Soconusco

*Las Víctimas son Transportistas, Empresarios, Profesionistas, Entre Otros.

Tapachula, Chiapas; 09 de Mayo del 2023.- Las extorsiones semanales a manos del crimen organizado -llamadas popularmente como “cobro de piso” o “impuesto de guerra”-ha cumplido ya dos años en la región Soconusco y se amplió, por lo que ahora las víctimas no son solo transportistas sino también empresarios, comerciantes, profesionistas, jubilados y hasta amas de casa.

Verónica Borralles, en voz de un grupo de mujeres, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que hay preocupación por parte de la sociedad ante la presencia y detenciones de delincuentes que operan bajo los delitos de extorsión y cobros de piso.

“Es un problema no de ahorita, pero actualmente ya se agudizó con la venida de tantos migrantes, porque dentro de esas movilizaciones masivas hay gente que está huyendo de su país por la situación, pero hay quienes huyen por las cosas que hicieron allá”, comentó.

Además, en la República de El Salvador “el Presidente está agarrando a todos esos de las bandas, de las Maras Salvatruchas y Barrrio 18, entonces muchos huyen de allá para acá, y sí se ha agudizado a raíz de que vinieron muchos migrantes”.

Recalcó que varias de las víctimas han sido los choferes del servicio público, quienes han pagado las consecuencias, además de que algunos casos, como lo ocurrido en el municipio fronterizo de Cacahoatán, estaban involucradas las propias autoridades, “porque resulta que uno que era de la Policía estaba coludido con los mismos delincuentes”.

Reconoció el caso de quienes han sufrido ese flagelo y por ello es necesario que las autoridades pongan énfasis en el rubro de seguridad, en la atención de las denuncias y más trabajos de investigación, “porque lo dejan así nada más, no sé si tienen miedo a poner las reglas y límites a toda la gente, y no nada más para los que vivimos acá en Tapachula”.

Asimismo, “toda esta gente que viene de fuera, creen que porque están en otro país pueden hacer lo que quieran. Al contrario, agradecidos deben de estar que les están dando entrada para estar acá”, insistió.

Sin embargo dejó en claro que la delincuencia no es exclusiva de alguna nacionalidad y que por ello también hay mexicanos que se aprovechan de la población para cometer sus delitos, o porque gozan de la impunidad. EL ORBE / JC