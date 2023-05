No se Puede Celebrar el Día de las Madres si Persiste la Violencia Hacia las Mujeres

* Advierten el Riesgo que Corren Jovencitas en el Transporte Público.

Tapachula, Chiapas; 09 de Mayo del 2023.- El acoso a las mujeres, especialmente a las jóvenes, siempre se ha registrado incluso en el transporte público colectivo, por lo que es necesario que las autoridades ordenen algunas estrategias o que haya más vigilancia para evitar estos hechos de acoso.

Así lo dio a conocer Isabel Méndez Hernández, dirigente de la Asociación de Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional, quien calificó como algo común que en las unidades traten de abusar de algunas de ellas, sobre todo en horas avanzadas y cuando son pocos pasajeros.

En entrevista con rotativo EL ORBE, dijo que en ocasiones hasta se ha llegado a la violación sexual, pero muchos de esos casos quedan en la impunidad debido a que no se ponen las denuncias ante la autoridad correspondiente.

Por eso, comentó que el Gobierno debería de implementar cursos educativos a los conductores de esos vehículos para que brinden respeto y buen trato no solo a las mujeres, sino a todos los pasajeros, además de incrementar la vigilancia.

Asimismo, comentó que por parte de los concesionados no deberían “soltarle” los vehículos a cualquier persona, sino solo a quienes demuestren su capacidad e integridad moral, para evitar que éstos se propasen con los pasajeros, especialmente con las jovencitas.

Subirse a un taxi o a una colectiva en altas horas de la noche es un peligro, consideró, por lo que recomendó a los pasajeros que tomen nota del número de placas de esos vehículos o el número de registro consecutivo.

Asimismo, si se puede, inmediatamente después de subir a algún vehículo de transporte público hacer una llamada a sus papás o sus familiares para decirle en dónde va en ese momento para que éstos estén debidamente enterados por cualquier situación que se presente.

No hace mucho, recordó, el Gobierno anunció la creación del “Taxi Rosa”, un servicio de transporte manejado por mujeres y con el cual se resolvería en gran parte este problema.

En el marco de la celebración del Día de las Madres, lamentó que no se puede celebrar nada, luego de que las agresiones de todo tipo hacia las mujeres siguen en aumento en el país. EL ORBE / Nelson Bautista