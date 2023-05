La Reforma Educativa Sigue Afectando los Derechos de los Docentes: Sección 40

Tapachula, Chiapas; 20 de mayo del 2023.- De acuerdo a representantes de maestros adheridos a la Sección 40 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), los aumentos salariales al magisterio anunciados esta semana por el gobierno federal, es solo una farsa.

David Guzmán Salas, representante en la Secretaría de Contraloría, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que la situación que están viviendo los maestros, al menos en Chiapas, «ha sido bastante deplorable».

Y es que, según dijo, la Reforma Educativa a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), les sigue afectando en temas como la contratación, en la basificación, el ascenso, la limitación de los derechos de manera administrativa, entre muchos otros.

En el caso del aumento en los salarios, recalcó que «solamente sigue siendo un anuncio del gobierno federal, pero que en los estados los maestros no reciben esa remuneración, porque siguen habiendo los descuentos bastante desfasados en la seguridad social, como el caso del Isstech»

En ese panorama indicó que es realmente necesario que el gobierno explique cada punto y concepto, porque los incrementos salariales solo son en discurso y en realidad no se sabe de cuánto es y a dónde van a parar esos recursos.

«No tenemos nada claro y más aún, seguimos exigiendo que nos esclarezcan el tema de pagos en cuanto el aumento salarial del año pasado. Además que, aquellos que aún cobran por medio de Unidad de Medida y Actualización (UMA), los transfieran a salarios mínimos, y por ello siguen las movilizaciones», detalló.

Comentó que por lo pronto hay un paro nacional de 48 horas en la exigencia de una apertura de diálogo y que éste sábado fueron atendidos los maestros de Oaxaca por el tema de que pasaron los pueblos de nivel indígena a estatal.

Para el caso de Chiapas, recalcó que la propuesta es un paro indefinido para la próxima semana, hasta que las autoridades atiendan el pliego petitorio.

En el caso explícito de la Sección 40, indicó que «seguimos estando en la misma situación, No hay verdaderamente una atención real en los temas que al magisterio le competen, como lo relacionado al Usicamm, la seguridad social, los jubilados, entre muchos otros». EL ORBE / JC