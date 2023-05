Maiceros de la Región Lamentan la Falta de Apoyos y Programas Federales

* Están Abandonando sus Tierras.

Tapachula, Chiapas; 21 de mayo del 2023.- Anteriormente en la región compuesta por Tapachula, Tuxtla Chico y Mazatán, se sembraban más de 20 mil hectáreas de maíz; el año pasado bajó drásticamente esa cifra al sembrarse apenas 10 mil.

La situación es difícil, preocupante, lo que ha provocado que este año sea menos el total de hectáreas a sembrar.

Así lo manifestó, Ramiro González Victorio. productor de soya y maíz, quien al ser entrevistado por el rotativo El Orbe aseguró que la falta de apoyos a los maiceros ha empujado a que varios agricultores estén desertando, rentando o vendiendo sus tierras, ya que no tienen condiciones favorables para producir esos alimentos

Añadió que antes el gobierno se quejaba de los actos de corrupción que anteriores funcionarios practicaban, a la hora de entrega de apoyos con fines electoreros, sin embargo, dijo que en la actualidad no hay vergüenza, ya que se está haciendo lo mismo o de la peor manera, porque sí han entregado apoyos, pero bajo ese esquema.

Argumentó que, con esa política, están dañando a todo el país, ya que los agricultores siembran este grano el cual sirve como alimento de la población, en las granjas para alimento de pollos y gallinas, para el animal porcino y hasta para el ganado vacuno y caballar. Sin embargo, el gobierno ha abandonado totalmente a los productores.

Añadió que lamentablemente cada día es menor el espacio para producir maíz, lo que ha sido uno de los factores para el encarecimiento del pollo, del huevo, de la carne de res, entre otros productos. Y ahora, para cumplir con esa necesidad, el gobierno federal importa el grano, pero éste es transgénico, o sea el que daña.

Agregó que el gobierno ha sido un engaño total, ya que al principio dijo que apoyaría al sector del campo, sin embargo, no ha sido así, sino al contrario, ya que quitó todos los programas sociales y los ha dejado desamparados. EL ORBE/Nelson Bautista