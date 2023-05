En el Soconusco se Detectan 12 Casos de Síndrome de Moebius en Recién Nacidos

*Se Trata de una Parálisis Facial Irreversible.

Tapachula, Chiapas; 22 de Mayo del 2023.- Al menos 12 casos del Síndrome de Moebius han sido detectados en recién nacidos en la región Soconusco, de los cuales ocho son de Tapachula. Se trata de una extraña enfermedad de parálisis facial, que hasta ahora es irreversible.

María Candelaria Cueto Rabanales, presidente de la Asociación Misión 33, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que es una condición con la que se nace. Los pacientes padecen esa parálisis congénita, donde no pueden gesticular la cara, ni siquiera sonreír o fruncir el ceño.

Es una de las enfermedades más raras a nivel mundial. México en el país que más casos tiene, y la incidencia es de uno en 50 mil recién nacidos vivos.

Esa asociación actualmente atiende a dos casos y uno ya fallecido. «Estos pacientes tienen una alteración tan compleja que también les dificulta la movilidad de la lengua, el hablar y hasta deglutir. Muchos no logran sobrevivir más de tres años, porque llegan a bronco-aspirarse».

Desde su punto de vista, es una enfermedad en la que involucran varios factores, pero que va en aumento, debido a que -en algunos casos- las jóvenes tienen relaciones sexuales sin cuidarse y al momento de percibir que están embarazadas, acuden a las pastillas para interrumpirlo, y en ocasiones no concluye solo una parte, como el nervio facial.

Se refirió a una niña a la que han atendido desde los 15 días de nacida. Actualmente tienen 4 años y ya fue trasladada a la Ciudad de México para que sea intervenida quirúrgicamente, de tal manera que pueda sonreír, aunque aclaró, «ésta condición de vida no es reversible, pero les ayuda un poquito y les devuelve un 30 por ciento la normalidad facial, y pueden hacer la gesticulación».

Puntualizó que no se detecta hasta que el bebé nace, aunque algunas mamás lo pasan desapercibido. EL ORBE / JC