Aumenta Captura de Boas Constrictor en Viviendas de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 29 de Mayo del 2023.- En lo que va del año se ha incrementado la captura de boas constrictor en viviendas en la localidad, hasta cuatro ejemplares a la semana, aunque se espera que sean aún más con el avance de la temporada de lluvias, como lo ocurrido el año pasado cuando se llegaron a contabilizar seis en ese mismo periodo.

Iván Estrada Rosales, comandante operativo del Cuerpo de Bomberos de Tapachula, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que por fortuna, las localizadas hasta ahora son de las llamadas «mazacuatas» y no víboras venenosas.

Sin embargo, aclaró que el aseguramiento de ese tipo de reptiles ocurre durante todo el año, al menos dos por semana, pero con las lluvias salen de sus madrigueras a buscar nuevos refugios.

Años atrás, recordó, solo atendías los llamados para esa situación de parte de familias que viven en riberas de los ríos, pero ahora «ya es en todas partes, en cualquier colonia».

Ante ese panorama recomendó a la población en general a no caer en pánico ante una situación de avistamiento de reptiles, mantenerse a una distancia prudente y solicitar de inmediato la presencia de los Bomberos.

Reconoció que han recibido llamados de emergencia por víboras como las cascabel, pero han sido esporádicos y fuera de la mancha urbana.

Entre otras causas por la que los reptiles salen de su hábitat y se internan a la ciudad, informó, están los incendios de pastizales y de lotes baldíos, pero ahora van a ser las lluvias.

Comentó que han recibido alertas de la población sobre la presencia de cocodrilos y lagartos, sobre todo en la zona rural baja, pero hasta ahora no han detectado a ninguno.

El Cuerpo de Bomberos de Tapachula reportó el año pasado un incremento de hasta un 50 por ciento en la captura de reptiles, con relación a los años anteriores, pero prevén que en este la cifra será mucho mayor. EL ORBE / JC