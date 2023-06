Sigue Hundido el Soconusco en la Miseria, la Marginación y el Olvido: Plácido Morales

*Encabeza Histórica Marcha en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 04 de Junio del 2023.- El presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales Vázquez, encabezó éste domingo una histórica marcha y mitin para defender a la región Soconusco «porque la tienen hundida en la miseria, la marginación y el olvido, por autoridades que solo se acuerdan el día de contar los votos».

Acompañado de profesionistas, sindicatos del Sector Salud, de agua potable y burócratas; amas de casa, obreros, estudiantes, campesinos y hasta personas de la tercera edad, acudió al llamado de la sociedad al Parque Bicentenario, desde donde partió el contingente hacia las instalaciones del Country Club, y concluyó con un mitin.

Ahí, Morales Vázquez realizó un pronunciamiento al que denominó «Al pie del Tacaná», en el que dibuja la realidad de la región Soconusco, sus grandes carencias, desigualdades, su pobreza y hasta la forma en que ahora la utilizan como el traspatio de los Estados Unidos y el experimento de México.

Ante miles de personas, dijo que el Soconusco es una tierra de promisión. Por décadas grandes emprendedores de varias regiones de la patria y de otras partes del mundo, emigraron para construir esta unidad de trabajo, producción y cultura propia.

En una amalgama poética consideró que se puede decir, «el Soconusco es un pueblo dentro de otro pueblo, que conforman Chiapas”.

Enumeró como fueron llegando cultivos que ahora son íconos de Chiapas en el mundo, como el café, mango, plátano, entre otros, además del comercio y los armadores.

«Pero al trabajo de hacer de la tierra, del agua, ríos, el mar, bosque y de los vientos, el elemento para que generara la riqueza material; hubo que sumar a al de las mujeres», recalcó.

Hizo un recuento de muchas décadas de lucha por parte de los habitantes de la región Soconusco para que la Federación no se aprovechara de sus recursos naturales o Centroamérica no invadiera sus tierras, aunque reconoció que no ha cambiado mucho.

Comentó que hay una paradoja con el Soconusco, porque es una de las tierras más ricas de México, y su gente tan valiosa, «pero siguen sumidos en la miseria, con el nivel de pobreza que alcanza el 69 por ciento de la población, y de ellas, el 24 estén en la extrema, y los más pobres en Acapetahua, Escuintla, Villa Comaltitlán, Suchiate y Tuzantán, con porcentajes mayores al 80».Lamentó que muchos de sus autoridades, a lo largo de los años, han hecho alarde de la corrupción y el despilfarro, cuando los pobladores en el Soconusco carecen de vivienda digna, servicios médicos para todos, y muchas veces comida para comer.Luego, dio un vistazo al campo al decir «el emporio que fue del Soconusco ya no lo es, y los 27 cultivos que hicieron de este distrito el más diverso de México ha decaído a solo a los preponderantes del café, plátano, mango y maíz, además de la ganadería todavía productiva”.Por eso resumió que el café decae ante la insuficiencia de apoyos y la carencia de mano de obra: mientras que la pesca disminuye ante el agotamiento del mar y el azolve de los esteros.«Se requiere de los apoyos para el café, que vuelva el subsidio tecnológico, el estimulo a la comercialización; urge la instalación de procesadoras para extraer el jugo de mango y el aceite para embasarlos y colocarlos en el mercado», indicó.Asimismo, se requiere de manera urgente impulsar la alternativa de la acuacultura para sustituir a la pesca rivereña y extractiva, porque todavía queda agua y mangle para hacer de los sistemas lagunarios una potencia en camarón de estero y otros productos.Mientras que de Puerto Chiapas, lamentó que ahora solo quedó en la zona económica exclusiva ya cancelada, mientras que la gran planta de atún Herdez fue cerrada y reducida a otra pequeña empresa, con ello se perdieron 2 mil empleos femeninos, y «todo eso fue gracias a la apatía de quienes toman las decisiones».Incluso, dejó en claro que desde el Gobierno no se diga que le han dado vida digna la región Soconusco si les reparten sus empleos a otros, si no garantizan el derecho a la salud más que en teoría, a la educación, a una vivienda, el resto de los servicios público, en donde las tarifas eléctricas no sean nunca más el discurso gastado de candidatos, sino el cumplir de una justicia social».Hizo énfasis que hay otros fenómenos que rompen con la armonía social del Soconusco, como el éxodo de antillanos, Suda y Centroamericanos, «que impacta directamente a la vida en ésta región porque es medio millón de personas que se quedaron varados, porque los migrantes encontraron ya su subsistencia, y porque no les permitieron seguir su camino».«Es para nosotros el impacto de la migración masiva una alteración a la vida y costumbres, además de una desventaja en la competencia por el trabajo entre los chiapanecos y ellos. Que les quede claro, nadie rechaza el derecho humano del migrante, pero nadie estaría en contra de reclamar para nosotros en el Soconusco, el derecho a la vida en paz», insistió.Asimismo, que «desde siempre he escuchado el reclamo, abandono, incluso la injusticia del centro del Estado con el Soconusco; el desdén hacia la inmensa potencia productiva, y por eso ahora, hemos convocado a levantar la voz y la palabra para que sepan que no todo es miel sobre hojuelas, y que la gente de aquí lo menos que puede hacer es defender su dignidad, o callar su dolor». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello