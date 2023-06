Usuarios Denuncian mal Servicio Prestado por Choferes de la Ruta Palmeras

*Conducen en Estado de Ebriedad y no Cumplen con Horarios Establecidos.

Tapachula, Chiapas, 04 de junio.- Usuarios del transporte público de la Ruta Palmeras, denunciaron ante este medio el pésimo servicio que brindan algunos conductores de dicha ruta, quienes han sido sorprendidos manejando en estado de ebriedad, a exceso de velocidad, con sobrecupo de pasaje, o incluso no cumplen con los horarios establecidos, causando afectaciones a quienes por necesidad tienen que tomar dicho transporte.

De acuerdo a la denuncia, las colectivas que tienen su base establecida en la colonia Las Palmeras, hace un recorrido por diversas colonias ubicadas en el Camino a La Pita, con horario de 5 de la mañana a 8 de la noche. Sin embargo, algunos usuarios afirman que sin avisar, dejan de prestar el servicio a las 7 y media de la noche, por lo que los usuarios tienen que tomar rutas alternas o tomar taxi, quienes también se aprovechan de la falta de transporte y cobran tarifas muy elevadas.

Otro de los problemas es que conducen en estado de ebriedad, con la música todo volumen, a exceso de velocidad y con sobrecupo, y cuando algún pasajero se atreve a reclamarles, lo amenazan con bajarlo de la unidad y hasta con agresiones verbales.

Por ello, manifestaron que urge que los dueños de colectivas verifiquen en manos de quien dejan sus unidades, ya que es evidente que varios de los conductores no están capacitados para prestar el servicio.

De igual forma hicieron el llamado a las autoridades de Tránsito del Estado para que pongan en cintura a los malos choferes, y realicen operativos para evitar dichas irregularidades. Asimismo aclararon que no son todos los choferes los que cometen los abusos, sí es necesario los operativos. LA REDACCIÓN