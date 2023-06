Auditorias a Segalmex Demuestran la Corrupción de Funcionarios: IP

*Detectan Desvío de Varios Millones de Pesos.

Tapachula, Chiapas; 08 de junio del 2023.- Derivado de los millones de pesos desviados en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), considerado por algunos como la «Estafa maestra de la actualidad», se confirmó que fue detenido en las últimas horas en Argentina el exdirector de ese organismo gubernamental, Manuel Lozano Jiménez.

Este enfrenta diversos cargos, entre los que se encuentran delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, acusado por la misma Fiscalía General de la República (FGR).

En torno a ello, Rafael Rojo Galnares, empresario exportador e importador de Tapachula, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que las acciones ilícitas desde el gobierno continúan en el país «y no es el hecho de que sea un partido político u otro más corrupto, cuando son los funcionarios los responsables de serlo, y en contra de quienes debería de haber medidas ejemplares».

Indicó que deben de ser castigados esos actos de corrupción, porque atentan contra la salud, la alimentación y el patrimonio de los más necesitados».

Señaló que no es un caso que solo sea parte de Segalmex, «con un escándalo de muchos millones de pesos los faltantes, los no comprobables, el dinero desviado, y no necesariamente quiere decir que se los llevaron a sus casas, sino que lo usaron erróneamente y eso implica una responsabilidad».

Indicó que ya se empiezan a ver las órdenes de aprehensión que se han girado para llamar a cuentas a los responsables.

Este mal manejo de los recursos, opinó, debe de investigarse desde los directivos principales porque eran los responsables, «ya de ahí se tendrá que determinar si realmente recaía en ellos la responsabilidad en términos jurídicos, y no en linchamiento mediático, porque a un sector de la sociedad o los empresarios quieran ver una cabeza rodar, pero eso no viene al caso».

Esa situación sin duda trajo como consecuencia que un gran número de tiendas de Diconsa en más de 50 municipios del estado cerraran sus puertas por desabasto el año pasado, recordó, y afectó a la población que depende de los productos que se comercializan a bajo precio en esas tiendas.

Ante ese panorama, opinó que el gobierno federal debe de actuar en consecuencia «y no actuar sin ton ni son. No podemos limpiar todo de golpe. Quererlo cambiar, Segalmex sustituyó a Diconsa y liconsa, porque eran ineficientes, corruptos y ha salido peor, ahora estamos sin nada». EL ORBE / JC