Intensas Lluvias Causan Afectaciones en Colonias y Comunidades de Tapachula

*Protección Civil Realiza Monitoreo de los Daños.

Tapachula, Chiapas; 21 de junio del 2023.- Las lluvias de hasta 232 milímetros que azotaron a la región Soconusco en las últimas horas por el paso de la Onda Tropical No 5, dejaron como saldo serias afectaciones en colonias y comunidades rurales, incluyendo decenas de casas, bardas, un muro de contención, deslizamientos de laderas, caída de árboles, azolvamientos en las barras, encharcamientos en viviendas y caminos, entre otros

Así lo informó en entrevista para el rotativo EL ORBE, Julissa Esther Briones Magaña, delegada de Protección Civil en la región Soconusco.

Por la tarde, mencionó, se tuvieron lluvias intensas de prácticamente tres horas y media, sobre todo en comunidades como Álvaro Obregón, Viva México, Vista Hermosa, donde cayó una barda y una más en la Agencia Nissan, un muro de contención cerca de ese mismo lugar.

Además, se desplegó personal hacia la zona de las barras, al sur del municipio de Mazatán, donde se registraron azolvamientos y el taponamiento de la bocabarra San Simón, donde hay unas 20 viviendas afectadas.

Por ello pidió a la población a no cruzar caudales de afluentes, reforzar los techos de las viviendas, porque ha habido mucha presencia de vientos.

Recordó que el domingo también hubo una fuerte lluvia en la zona media alta de Tapachula, en el que dejó deslizamientos de laderas, además de ramas y árboles colapsados.

Informó que hasta el momento no ha sido necesario abrir albergues ni refugios temporales en la región, pero que están disponibles si en dado caso se requieran.

Dio a conocer que se han provocado encharcamientos también en la Cuenca del río Pumpuapa en Tapachula que pasa por el ejido Viva México, Poste Rojo, Álvaro Obregón, Chapultepec, Adolfo López Mateos, río Triplillo, y otras de municipios cercanos de Mazatán, Huehuetán y Huixtla.

Por ello se puso en marcha un monitoreo permanente de la cuenca, luego de que en la tarde del martes tuvo un crecimiento súbito, pero también bajó muy rápidamente el nivel. EL ORBE / JC