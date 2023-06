Productores de Café del Soconusco Exigen Mejoras en el Precio de Compra

*Plantean Subir de 30 a 40 pesos el Kilogramo.

Tapachula, Chiapas; 21 de junio del 2023.- Productores de café Robusta y Arábiga en Tapachula exigieron éste día mejores precios, ya sea para ejidatarios, pequeños o grandes productores.

Así lo dio a conocer, Julio César Castillo, de la Asociación Agrícola Local de Productores de Café de Alta Calidad, quien dijo que concretamente piden que se les pague lo que señala la Bolsa de Valores, y que se refleje en el bolsillo de los cafeticultores.

En entrevista concedida al rotativo EL ORBE, comentó que el precio del café en la cosecha 2022-2023, fue de 30 pesos el kilogramo de café robusta cerezo, pero de acuerdo al precio de compra actual en la Bolsa de Valores, es de 40 pesos, y es esta cifra la que están exigiendo ahora.

Agregó que si logran estos pagos, resolverían muchas situaciones, como alcanzar el poder adquisitivo y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias que dependen de este producto.

Asimismo, tendrían recursos para la atención adecuada de los cafetales, como son el manejo de sombra, fertilización, limpia, siembra, resiembra, así como otros métodos que sirven para mejorar la calidad del grano.

Del mismo modo, que al haber mejores pagos a los productores, se extiende una derrama económica no solo para Tapachula, sino para todo el Soconusco, ya que los cafeticultores bajan a la ciudad a proveerse de sus insumos y a hacer otros gastos, y eso se refleja en los comercios locales.

Explicó que la gran mayoría vende a acopiadoras de diversas empresas y son estos los que se resultarían beneficiados si logran los pagos de acuerdo a lo que marca la Bolsa de Valores.

Detalló también que, debido a los bajos precios que les han pagado, se está sufriendo de abandono de los plantíos, ya que dejaron de realizar las labores, precisamente por la falta de recursos.

Por otro lado, comentó que, si no se hacen atractivos los cultivos del café, los agricultores van a optar por la siembra de maíz, frijol u otros, pero llevaría consigo la deforestación de la región.

Hay que considerar, dijo, que este año se ha sufrido de mucho calor, pero si los agricultores tienden a seguir con la tira de árboles, entonces va a ser peor, cuando que el gobierno debería de apoyarlos para que no se abandone el cultivo del café, que es amigable con el medio ambiente. EL ORBE / Nelson Bautista