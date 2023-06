Proveedores Bajan Precio del Casillero de Huevo Ante Poca Demanda de Consumidores

*Pasó de 90 a 70 Pesos en Promedio.

Tapachula, Chiapas; 21 de junio del 2023.- Los casilleros de huevo llegaron a costar en meses anteriores hasta 90 pesos en los municipios de la frontera sur de Chiapas. Ante ese panorama, los consumidores reaccionaron con una baja en ventas de hasta un 20 por ciento y buscar otras alternativas del mismo producto, aunque sin sellos de marca de calidad.

Teo Morales Eugenio, distribuidor de ese alimento en una empresa de la ciudad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que, dependiendo el kilaje, ese producto bajó su precio a la actualidad de entre 60 y 65 pesos, pero sin el sello que distingue su marca.

Reconoció que los clientes optaron por ya no comprar en las mismas cantidades o buscar quien ofreciera diversas ofertas, lo cual asegura que afectó el negocio, al grado de que tuvieron que bajar sus precios y variar su mercancía.

Haciendo un cálculo aproximado en el consumo de los últimos tres meses en la región, señaló que hubo una baja de alrededor de un 20 por ciento, precisamente por la economía.

Indicó que los proveedores también han puesto disponible a la comercialización otras marcas más baratas, para no perder la clientela.

Con una distribución de alrededor de unas 50 cajas semanales, como en su caso, indicó que esa estrategia ha permitido un equilibrio de mercado, con una mercancía que está llegando de Puebla y que no ha tenido reclamo.

Sin embargo, puntualizó que han tenido que colocar ese producto en tienditas para que se vaya posicionado y que, por lo pronto, los que más lo consumen son personas de bajos recursos económicos. EL ORBE / JC