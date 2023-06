Falta de Personal en Tribunales Provoca Rezago en Atención de Asuntos Judiciales en Tapachula

*Señala Colegio de Abogados del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 21 de junio del 2023.- «La demanda de asuntos judiciales en los tribunales ubicados en la localidad ha crecido en el último año alrededor de un 30 por ciento, que son miles, pero sigue teniendo la misma infraestructura y personal desde hace años, por lo que es humanamente imposible atender todo, y gran parte se va convirtiendo en rezago».

Así lo dio a conocer el doctor en derecho, Manuel de Jesús Márquez González, miembro del Colegio de Abogados del Soconusco, durante una entrevista sostenida con el rotativo EL ORBE.

Dejó en claro que no se trata de que el personal trabaje poco, sino por lo contrario, la demanda del servicio es demasiada, sobre todo porque se han incorporado temas relacionados a migrantes.

«A la par de ese aumento no han crecido las instalaciones o la infraestructura que debería de haber instalado en Tapachula, incluyendo al personal. Sigue habiendo un juez con dos secretarios de acuerdo, dos actuarios y dos o tres trabajadores de base, y no ha sido suficiente», recalcó.

Reconoció que, en la mayoría de los casos de los asuntos del orden familiar, casi al cien por ciento son atendidos.

Luego explicó que los asuntos más demandados so los del orden familiar y penal, «y ya no se diga los laborales, porque las Juntas de Conciliación y Arbitraje ya desaparecieron jurídicamente, pero están atendiendo el rezago que ellos tienen, pero por lo mismo, se avanza poco.

Recalcó además que hay un solo juzgado laboral en la localidad, «En el Centro de Conciliación está llenísimo y eso nos dice que hay demanda, aún con todas las reformas. Es un rezago tremendo».

Recordó que «esas oficinas en Tapachula fueron inauguradas hace unos 25 años, cuando la población local y flotante era la mitad que la de ahora. Es el mismo edificio, no ha crecido, al contrario nos quitaron un juzgado civil y viene por ahí la pretensión de quererse llevar otro.