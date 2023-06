Encabeza Dr. Pepe Cruz Arranque de Convoyes de la Salud en el Soconusco

*Atenderán en 11 Municipios de la Región.

Tapachula, Chiapas; 21 de junio de 2023.- «No traemos migajas, traemos calidad. Nunca más un chiapaneco aceptando dádivas», manifestó el secretario de Salud de Chiapas, doctor Pepe Cruz, al dar el banderazo de arranque a los Convoyes de la Salud para el fortalecimiento de la atención médica móvil en la Región Soconusco, donde tan sólo en el primer día de actividades en la ciudad de Tapachula otorgaron más de 5 mil atenciones.

Ante miles de habitantes de la región, el encargado de la política sanitaria en el estado, dijo que cumpliendo la encomienda del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, de que primero es la salud, llegan estas unidades móviles para acercar los servicios especializados a 11 municipios: Tapachula, Huehuetán, Acapetahua, Cacahoatán, Huixtla, Mazatán, Suchiate, Tuxtla Chico, Tuzantán, Villa Comaltitlán y Frontera Hidalgo, donde estarán hasta el 24 de junio.

«Al integrarse nuevas unidades, la población dispone actualmente de 140 camiones con personal capacitado, equipamiento y medicamentos, así como con dos nuevos servicios: pediculosis y consultorio oftalmológico, donde la gente saldrá con sus lentes graduados», señaló el doctor Pepe Cruz.

La presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, destacó qué, con el programa de Convoyes de la Salud se pretende abatir el rezago de atención médica en comunidades lejanas donde la población no tiene acceso a servicios de alta especialidad.

«En Chiapas se está cumpliendo con creces el derecho humano a la salud, porque tenemos al mejor presidente de México, pero también un gobernador de lujo, el mejor que ha tenido Chiapas, y con el compromiso y resultados del doctor, Pepe Cruz, estamos recuperando la confianza de la ciudadanía con acciones como ésta», aseveró la alcaldesa en su calidad de presidenta de la Red Regional de Municipios por la Salud.

La vocal de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado, diputada Flor de María Esponda Torres, resaltó que la llegada de los nuevos Convoyes de la Salud a la Región Soconusco significa el mejoramiento de la calidad de vida de la población de esta zona, y en la consolidación del sistema de salud en Chiapas, el doctor Pepe Cruz ha sido una pieza fundamental.

«Con acciones como ésta, Chiapas avanza hacia el estado de bienestar, pues se garantiza la atención médica y medicamentos gratuitos, por lo que en barrios, ejidos y comunidades deben ser partícipes de estos beneficios que son para todos, sin dejar a nadie atrás ni afuera», expresó la legisladora local.

Finalmente, la presidenta municipal de Suchiate, Sonia Eloína Hernández Aguilar, ponderó que el doctor Pepe Cruz no es un secretario de escritorio, sino que le gusta caminar para conocer las necesidades del pueblo, por eso es de reconocer y agradecer el esfuerzo que hace para que los Convoyes de la Salud lleguen hasta el último rincón de la entidad.

«En Suchiate nos dejaste un centro de salud de primera, pero no sólo eso, hoy no nos faltan medicinas, hoy se atiende de verdad», subrayó.

En este evento estuvieron presentes: María Elsa López González, jefa del Distrito de Salud número VII; Jesús Fermín Cáceres Farrera, rector del Instituto Universitario de México y presidente de la Red Distrital de Universidades Laborales y Saludables; Jorge Zúñiga Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio Tapachula; así como alcaldes y regidores de los municipios de Huixtla, Metapa de Domínguez, Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Mazatán, Unión Juárez, Huehuetán, Acapetahua, Escuintla y Tuzantán. Comunicado de Prensa