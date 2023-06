Aumentó 60% el Número de Accidentes en Tapachula Durante Primer Semestre de 2023

*Grupo SAE Atiende en Promedio 10 Emergencias al Día.

Tapachula, Chiapas; 27 de Junio del 2023.- En este primer semestre del 2023, los accidentes automovilísticos en éste municipio se han incrementado en un 80 por ciento, en comparación a lo ocurrido durante en el mismo periodo, pero del año pasado, lo que da a entender que de aquí a diciembre próximo, la cifra podría resultar escandalosa.

De esa manera lo dio a conocer en entrevista con Periódico EL ORBE, Axel Iván Mejía Bravo, jefe del grupo de rescate Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quien aseguró que la cifra registrada en todo el 2022 está prácticamente igualada, «y es obvio que se va a rebasar».

Puso como ejemplo lo que sucedió apenas hace unos tres días, cuando registraron unas 15 emergencias para atender a personas involucradas en accidentes de tránsito, ya sea en automóviles o en motocicletas, así como caídas e incluso a personas afectadas por el llamado golpe de calor.

Respecto a las causas de los accidentes, el entrevistado explicó que uno de los factores más comunes es porque el conductor, ya sea motociclista, operador de transporte público colectivo, así como particulares, atienden el teléfono celular mientras conducen.

Otras personas mientras conducen van escribiendo mensajes, sin darse cuenta de que el semáforo ya se puso en rojo o que alguien, algún motociclista, por ejemplo, los está rebasando por la derecha, como suele suceder.

En ocasiones, indicó, las personas que realizan la labor de “mandados” en motocicletas, por estar checando la ubicación del domicilio donde van a repartir o algún número de teléfono, no se dan cuenta de la forma en que transitan otros vehículos, y también son causa de accidentes.

Por eso recomendó a los conductores de vehículos o de motocicletas, que no atiendan el teléfono cuando van en tránsito, «porque si la llamada es importante, entonces lo que debe hacer es detenerse en sitios donde no estorben, para contestar o para enviar mensajes».

Asimismo, comentó que debe evitarse a toda costa manejar vehículos luego de haber consumido bebidas alcohólicas, porque es causa importante de accidentes. De igual manera, dijo que, en momentos de lluvia, se debe conducir con mucha precaución, ya que, en un momento de apuro, a veces los frenos no responden. EL ORBE / Nelson Bautista