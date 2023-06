Consumidores Temen que Vendan Carne de Reses Enfermas en Mercados de la Ciudad

*Debido al Repentino Desabasto y Retiro de Anaqueles.

Tapachula, Chiapas; 27 de Junio del 2023.- Consumidores de carne de res que se vende en los mercados de la localidad señalaron a rotativo EL ORBE de sospechas de que las vacas sacrificadas pudieran tener alguna enfermedad, y aún así comercializarlas al público.

Teresa Solís Serrano, dijo en entrevista que acudió a un mercado de la localidad a comprar hígado, pero se le hizo muy extraño que no hubiera en las carnicerías, aún cuando era muy temprano como para haber desabasto.

Por eso acudió a otro de los centros de abasto popular, pero sucedió algo similar, e incluso había ese alimento en dos locales, pero su apariencia no era la habitual, por ello prefirió ya no comprarlo y además pedir a las autoridades que investiguen lo ocurrido para descartar la posibilidad de que se estuviera poniendo en riesgo la salud de la población.

Por su parte, José Antonio, Pérez, en su calidad de tablajero, informó que el hígado está llegando normal, «porque siempre que entra al rastro se verifica con médico que el animal esté sano, porque de lo contrario no lo meten».

De acuerdo a su versión, hasta el momento no han recibido alguna notificación de ese tipo ni tampoco la notificación de alguna alerta sanitaria.

Informó que cuando el hígado de la res sacrificada va con alguna irregularidad, «no lo dejan introducir, allá lo quitan». EL ORBE / JC