Falta de Acuerdo Entre Ejidatarios y Avecindados Afecta a Comunidad de Mazatán

Tapachula, Chiapas; 27 de Junio del 2023.- Los problemas sociales en el municipio de Mazatán sigue siendo una situación de todos los días, y se teme que en cualquier momento las cosas se puedan desbordar.

Por ejemplo, en el ejido Marte R. Gómez, es un lugar que se encuentra con muchos rezagos y necesidades de servicios públicos, no solo por el abandono de las autoridades sino porque los ejidatarios y un grupo de avecindados no se ponen de acuerdo para priorizar las obras a pedir.

En entrevista con rotativo EL ORBE, la avecindada acusó a los ejidatarios que quieren obras pero únicamente las que a ellos les convienen, y no para toda la población.

En el caso de su grupo, indicó que piden la introducción del servicio de drenaje porque se trata de una obra importante, sin embargo, no han llegado a los acuerdos. EL ORBE / Nelson Bautista