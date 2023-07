Deteriorada Situación Económica Afecta Desarrollo Académico de Universitarios

*Jóvenes Dejan las Aulas en Busca de Trabajo.

Tapachula, Chiapas; 30 de Junio del 2023.- «La deteriorada situación económica que viven las familias del Soconusco, ha sido la principal causa de que los jóvenes vean truncados sus estudios y no puedan cursar o concluir una carrera profesional», sostuvo, Aremi Espinoza Cruz, directora de la Escuela Superior de Trabajo Social en la localidad.

Al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, manifestó que primero fue la pandemia la que causó el deterioro en la educación de los jóvenes en todo el país, sobre todo porque muchos de los padres de familia se quedaron sin empleo.

Al relajarse la situación del Covid-19 y llegar la Nueva Normalidad, la situación seguía igual, aseguró, ya que no había oportunidades e incluso, muchos de los jóvenes se vieron en la necesidad de dejar sus estudios para ir a trabajar y con ello paliar el problema en su hogar.

Explicó que no es tanto que no quieran estudiar, sino que no hay oportunidades, y por eso deben trabajar, con el propósito de invitar y atraer nuevamente a los alumnos para que cumplan con su sueño de cursar una carrera profesional.

Por eso, dijo, en la Escuela Superior de Trabajo Social en Tapachula se abren esas opciones, pues por ser una institución pública, los alumnos solo tienen que pagar una ficha semestral.

Agregó que hoy en día el Trabajo Social ha ampliado su gama de presencia, ya que los jóvenes estudiantes de esta carrera también han encontrado trabajo en el sector empresarial, y no necesariamente en instituciones de salud, como sucedía anteriormente.

Es conveniente, puntualizó, que se implementen métodos a modo de que los jóvenes puedan continuar sus estudios, pues Chiapas y el país los necesita. EL ORBE / Nelson Bautista