Alumno de Tapachula Gana Primer Lugar en la Olimpiada Estatal de Conocimiento

*Recibe Reconocimiento por Parte del Gobernador Rutilio Escandón.

Tapachula, Chiapas; 04 de Julio del 2023.- Luis Eduardo González González, alumno de tercero de secundaria del instituto Cumbres, de éste municipio, obtuvo el primer lugar en la categoría de matemáticas en la Olimpiada de Conocimientos, en su fase estatal, celebrada esta semana en la capital del Estado.

El galardonado dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que en la final tuvo que resolver doce preguntas en dos horas, pero que se trataban de problemas que requerían un largo procedimiento para encontrar la respuesta.

«Todo estaba enfocado a las matemáticas, entre ecuaciones, fórmulas y despejes», detalló al mencionar que hubo más de cien participantes de todas las regiones de la entidad, quienes fueron divididos en tres personas por cada mesa.

Recordó que era un alumno que no le gustaba las matemáticas, «pero que han sido los profesores que me han ayudado y apoyado a mostrar esa enorme rama. Creo que han sido las personas alrededor de mí las que han influido en cómo soy y qué he llegado a ser. Estoy seguro que sí alguien como yo logró quedar en este lugar, también mucha más gente podrá».

Por su parte, Jorge Molina Tercero, director de la Escuela Olímpica de Matemáticas Cilup, comentó que fueron muy gratificantes los resultados de Luis Eduardo, «un alumno muy destacado que hemos venido acompañando en su formación académica».

Indicó que la Secretaría de Educación lanzó la convocatoria del Campeonato Estatal de Matemáticas Aplicadas para nivel básico. EL ORBE / JC