Coapatap Distribuye Agua Sucia en Diversas Colonias de la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 04 de Julio del 2023.- Usuarios del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap), denunciaron que en varias colonias de la localidad hay desabasto del vital líquido, a donde la envían puro lodo y con las tarifas más altas en la historia.

Teresa Reyes Vázquez, habitante de la colonia Galaxias, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que el agua que llega hasta sus viviendas está muy sucia.

Recordó que eso no ocurría antes, pero ahora desconocen si les envían directamente del río o quién sabe de dónde, e incluso prefieren juntar lo que cae de la lluvia para poderse bañar, aunque de todos modos se las van a cobrar.

Sumado a eso, indicó que en el caso de ese sector de la ciudad, a la semana les quitan la dotación hasta tres días, y cuando llega está muy sucia.



Sus vecinos también se han quejado de la misma situación, pero que a todo les llega el recibo muy puntual y exigentes con el pago, indicó, por lo que se estaban organizando para presentarse a las instalaciones del organismo.Se le preguntó desde cuándo les llega agua sucia como si fuera potable, y señaló que desde hace unos 15 días.Mientras que otra de las usuarias de ese mismo sector, Gloria N, indicó que «hemos tenido problemas porque ha venido muy caro el agua y no usamos bastante. Nos vinieron a cortar porque no hemos pagado, porque no tenemos para esas tarifas».Señaló que la llegaron a decirle que van a quitar el servicio desde abajo y dijo que ahora es preferible comprar en tinacos, porque el cobro es demasiado alto. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa