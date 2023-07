Aperturan Casa de Gestoría de Marcelo Ebrard en Tapachula

*En el Centro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 05 julio del 2023.- La mañana de este miércoles fue abierta la casa que servirá de enlace para realizar los trabajos territoriales a favor del proyecto que encabeza Marcelo Luis Ebrard Casaubón, la cual se ubica en la Calle Central Oriente, entre 1ª y 3ª Avenida Norte, a unos metros del parque Bicentenario, en el centro de la ciudad de Tapachula.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, así lo dio a conocer, José Roberto Torres López, enlace en el Distrito Electoral XII, quien aseguró que también desde esas oficinas se atenderá a la ciudadanía y se harán las estrategias con el propósito de ganar la encuesta del proceso del partido Morena, con la que se elegirá a su candidato rumbo a la presidencia de la República.

Explicó que de momento se formaron brigadas para recorrer cada vivienda, con el fin de dar a conocer la trayectoria de Marcelo Ebrard, y cuáles son sus opiniones sobre las problemáticas, con las que intentará convencer al electorado

Detalló que en cada uno de los municipios que conforman el Distrito XII, hay alrededor de 50 brigadistas más los que se sumen de manera voluntaria, que serán quienes acudan a cada casa de Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo, Suchiate y Tapachula para platicar con la gente sobre todo lo relacionado al ex titular de Relaciones Exteriores.

Manifestó que Ebrard es un político con más de 40 años de carrera y por lo mismo, tiene un trabajo garantizado. En cuanto a Chiapas, externó que el ex canciller lo conoce muy bien, ya que fue parte del proceso de acuerdos en busca de la paz en el año 1994, luego del conflicto armado.

Puntualizó que México requiere de un candidato que tenga trayectoria y ofrezca resultados, «porque no se puede seguir improvisando en el servicio público». EL ORBE / Nelson Bautista