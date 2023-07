Clínica del Isstech en Tapachula Cumple 10 Años de Desabasto de Medicamentos

* Señalan Pensionados y Jubilados.

Tapachula, Chiapas; 05 julio del 2023.- De acuerdo al Frente Democrático en Defensa del Maestro Pensionado y Jubilado del Estado de Chiapas, se cumplió 10 años de desabasto de medicamentos en Isstech de Tapachula, y también de falta de especialistas, insumos y hasta Rayos x.

Luis Manuel Estudillo Franco, presidente de esa organización, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que los derechohabientes tienen que comprar todo.

«No tenemos especialistas. Aquí hay muchos compañeros con diabetes, no hay angiólogo, oncólogos, dermatólogos, no tenemos nada, los únicos son médicos generales e internos, y muchos padecen demasiadas enfermedades por la edad», informó.

También recordó que en temporada de lluvias se incrementa el número de enfermedades «y no hay que olvidar que ahorita acaba de pasar el Covid-19 y a muchos nos atacó los pulmones y cualquier mojadita nos afecta, y por eso exigimos que surtan medicamentos y haya médicos reales para que nos puedan atender de emergencia».

Señaló, además, que después de que por dos años fue habilitada la clínica del Isstech para la atención de los pacientes Covid en la localidad, aún no tienen médicos especialistas «y por eso nos trasladarnos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero también hay que descentralizar porque Tapachula ya es grande, los derechohabientes de acá somos bastantes, debemos de tener también todo».

Comentó que en esa pequeña clínica se atienden, por lo menos en teoría a unos 3 mil 500 jubilados y pensionados y por ello desde hace mucho debió de haberse construida una nueva.

Indicó que, cuando han hecho esos reclamos, les han contestado -desde hace ya varios años- que ya había un proyecto para construir una nueva clínica, pero todo ha quedado en solo palabras.

«Los integrantes de la Comisión quisimos hablar con el director y nos cerró la puerta. Nos dijo que hay que sacar audiencia antes. Imagínense hasta dónde está llegando», puntualizó. EL ORBE / JC