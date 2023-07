Detectan Corrupción del Lado Guatemalteco en el Trámite de la TVR

*Venden Espacios en la Fila Hasta en 2 mil 400 Pesos: Empresarios

Tapachula, Chiapas.- Mientras la iniciativa privada, principalmente los prestadores de servicios turísticos en la región de la costa de Chiapas hace esfuerzos para implementar programas de promoción, con el objetivo de atraer más derrama económica, y reactivar este sector; lamentablemente siguen los presuntos actos de corrupción en los pasos fronterizos, en donde solo por ingresar a las oficinas migratorias para tramitar la TVR llega a cortar hasta “2 mil 400 pesos”.

Lo anterior fue dado a conocer por Alfredo Gálvez Sánchez, Consejero Enlace con Centroamérica de Coparmex, quien explico que el tema de la TVR sigue presentando problemas, porque como todos sabemos diario el Instituto Nacional de Migración tanto en Talismán como en Ciudad Hidalgo, dan 200 o 250 fichas, las cuales resultan insuficiente para la gente de Guatemala que viene a hacer su trámite de la Tarjeta de Visitante Regional.

El empresario recordó que con el delegado del INM anterior, ya habían tenido reuniones y acuerdos que les permitía y facilitaba que un día a la semana los amigos empresarios de Guatemala; “amigos que venían a hacer turismo a Tapachula, fueran atendidos, un día a la semana en la frontera. Y si bien es cierto no solucionaba toda la problemática, si podían ofertar a la gente que viene a invertir y a la gente que viene a gastar, le podían facilitar un trámite de la TVR”, comentó.

Sin embargo, hubo un cambio de delegado como todos los sabemos, y los sectores productivos de la zona no han tenido la oportunidad de platicar con el nuevo delegado del INM en Chiapas.

El también empresario de Agencias de Viaje en Tapachula, manifestó que mientras este documento no se digitalice, los problemas van a seguir; “y me refiero a los problemas de expedición y me refiero a los problemas de corrupción que se genera del lado de Guatemala”, precisó.

Alfredo Gálvez explicó con pelos y señales sobre lo que sucede en los pasos fronterizos entre México y Guatemala en esta zona:



“Ya lo cheque, la fila para la TVR en Talismán como en Ciudad Hidalgo, la fila se hace del lado guatemalteco. Por ejemplo, si llegamos hoy a las cuatro de la tarde ya hay 50 personas formadas, haciendo fila o cola para la TVR de mañana. Sin embargo esas personas que están formadas, no van a tramitar TVR, son las personas que venden los lugares y es sorprendente la cantidad en que lo venden y en lo que el guatemalteco está dispuesto a pagar”.En ese sentido, reveló que solo para ingresar a las oficinas migratorias cuesta de “600 hasta los mil quetzales. Es decir “hasta 2 mil 400 pesos”.Y es que del lado de Guatemala, los que apartan espacio les dicen a los turistas que el lugar que van a pagar, y el lugar que están vendiendo, es para obtener la TVR, lo que es “mentira”. Solo están vendido un espacio en la cola para que alcance una ficha, pero solo para ingresar a la oficinas migratorias, en el caso de talismán, a la Casa Roja.¿Que solicitamos y que venimos pidiendo a nuestros diputados y senadores?, expuso Alfredo Gálvez; “les venimos pidiendo que este documento se digitalice y al digitalizarlo y el guatemalteco al poder hacerlo en línea, se va a terminar ese problema que ya lleva años que nos genera atrasos, mala imagen y nos genera corrupción”, reiteró.Finalmente insistió en que la TVR le sirve a Tapachula, porque es el documento que permite que Tapachula reciba derrama económica no solo para un sector, sino para todos los sectores de la población.Exhortó del Congreso del Estado de Chiapas al INMComo ya es del dominio público, Diputados del Congreso del Estado de Chiapas, aprobaron en el mes de mayo pasado, el punto de acuerdo en el que se le exhorta al Instituto Nacional de Migración (INM) digitalice el trámite de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR).Esta propuesta fue presentada por el Diputado local del PVEM, Enrique Zamora Morlet, a solicitud de los sectores productivos de la región fronteriza.El exhorto que se realizó a las autoridades migratorias, también fue para solicitar que se construya una “plataforma digital” para la atención a los amigos visitantes y turistas de Guatemala que tradicionalmente visitan las diferentes ciudades fronterizas de la entidad.Lamentablemente el INM Chiapas, sigue apático y no hay avances en el tema. La Redacción