El Poder de la Educación es Unir las Realidades de Chiapas: Zoé Robledo

*Felicita a Alumnas Destacadas en Olimpiada del Conocimiento.

Tapachula, Chiapas; 12 de julio del 2023.- La niña Jacqueline Monserrat Marroquín García estudia en la escuela primaria indígena “Sor Juana Inés de La Cruz” de la colonia Juan Sabines Gutiérrez, del municipio de Tecpatán. En esa localidad sólo el 2 por ciento de las viviendas dispone de conexión a Internet y más del 15 por ciento de la población es analfabeta.

Ella recibe educación bilingüe, cursa el sexto año y le gusta aprender. Vive en una zona donde se habla zoque, una de las principales lenguas de Chiapas, que ha ido desapareciendo del habla en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla y Cintalapa.

Pese a las limitaciones que la rodean, participó en las Olimpiadas del Conocimiento Infantil 2022-2023 y para orgullo de su escuela, maestros y compañeros, obtuvo el más alto puntaje en la categoría indígena.

Jacqueline enfrenta muchas adversidades y las supera con entusiasmo. Hoy se sabe poseedora de una capacidad para adquirir conocimientos que la destacan. Mucha de esa cualidad la ha desarrollado en su primaria indígena, con sus profesores bilingües.

Mientras que, en el ejido José María Pino Suárez, del municipio de Jiquipilas, estudia María Fernanda Cabrera Cruz, quién acude a la escuela primaria rural “Ángel Albino Corzo Castillejos”. A su poblado apenas llegó la señal telefónica móvil el año pasado.

En Pino Suárez hay estudiantes destacados como los alumnos de la telesecundaria que ganaron el Campeonato de Robótica a nivel nacional. El proyecto que presentaron fue un robot que separa el cacahuate de la hoja en una forma más ágil y el diseño de una página web para su comercialización.

María Fernanda no se queda atrás, pues este año obtuvo el más alto puntaje de la categoría rural en las olimpiadas del conocimiento organizadas por la Secretaría de Educación de Chiapas.

Por otro lado, el Centro de Estudios Básicos del Estado de Chiapas No. 2. “Teodomiro Palacios”, de la ciudad de Tapachula, es un modelo de escuela que incluye preescolar, primaria y secundaria. Los alumnos ingresan muy pequeños y años después egresan para continuar sus estudios de bachillerato en otra institución.

Ahí, en el CEBECH, estudia el sexto año de primaria Constanza Ávila Hernández quién participó en Olimpiadas del Conocimiento y alcanzó el más alto puntaje, en la categoría de escuelas urbanas.

Pero a Jacqueline, Fernanda y Constanza no solo les une su gusto por el estudio sino ahora también el premio “Maestro Zoé Robledo Santiago”, en la versión “Escuela del Año 2023”, que ganaron para sus primarias por obtener los mejores resultados en las Olimpiadas del Conocimiento Infantil 2022-2023.

Tres niñas, tres estudiantes, tres realidades de Chiapas: lo indígena, lo rural y lo urbano. Ahora un premio les es común, un reconocimiento que no solo destaca al alumno y al maestro, sino también a la escuela de forma integral, como un sujeto colectivo, como lo concibe la Fundación “Maestro Zoé Robledo Santiago”. Comunicado de Prensa