Delincuentes en Motos y Vehículos Robados Gozan de Impunidad por Falta de Operativos de Verificación

*URGE QUE LAS AUTORIDADES ESTABELZCAN FILTROS DE SEGURIDAD EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, CON EL FIN DE IDENTIFICAR A QUIENES INFRINGEN LA LEY.

Tapachula, Chiapas; 12 de julio del 2023.- Robos, asaltos, homicidios, distribución de drogas y otros delitos son cometidos por delincuentes que viajan en motocicletas y vehículos robados, gozan de impunidad, porque al menos en Tapachula y municipios aledaños, las autoridades dejaron de hacer los operativos de verificación por alguna razón que solo ellos saben.

Alfredo de la Cruz Cordero, de la asociación civil «Nueva Generación Vinculación Social», dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE en relación a la falta de esos operativos que es muy importante que haya legalidad dentro del sector transporte.

«Aquí se ve que hay un problema muy fuerte que se convierte en conflicto, porque todo mundo habla de la inseguridad, pero no nos damos cuenta que también la población contribuimos a ello, en el sentido de ser omisos en la cuestión de no parar a los infractores».

Dijo que la población ha sido insistente en exigir que se instalen de manera aleatoria los puestos de control, en donde se verifique la documentación de los conductores de las motocicletas y vehículos particulares y qué transportan las unidades, para garantizar que no sean robadas y que no porten armas o drogas, «porque hoy vemos que solo algunos respetan las leyes».

También recordó que, en el sexenio pasado, las autoridades se es, se preocupaban mucho del transporte en general, sobre todo en que no llevaran vidrios polarizados, que portaran sus placas conforme a la documentación y que, en el caso del servicio público en su modalidad de taxis y colectivos, contaran con una concesión, y no operar con irregularidades, como los llamados «piratas».

«Hablamos mucho de la inseguridad, pero igual los mismos ciudadanos nos convertimos en enemigos, porque muchos no conocen las reglas de tránsito o nos oponemos a los operativos porque saben que están mal. Por eso exigimos a las autoridades del sector de vialidad, tránsito y transporte hagan su trabajo conforme a sus responsabilidades».

Indicó que en varios puntos de la ciudad, sobre todo en las inmediaciones de escuelas y edificios públicos, se requiere de elementos para el control vial, pero brillan por su ausencia.

La omisión de los funcionarios que permiten el servicio del transporte irregular se llama complicidad y debe ser penado por la ley, porque ni siquiera los usuarios saben que no cuentan con seguro de viajero ni gozan de otros derechos en caso de un accidente.

Reconoció que gran parte de la población teme de los retenes en las calles porque tiene desconfianza de los agentes y de las propias dependencias, además de la prepotencia en la que son detenidos, e incluso en la forma en la que muchos conductores responden, sobre todo aquellos que saben que conducen fuera de la legalidad.

Recalcó que, en la mayoría de las veces, la población se queja que esos operativos solo han servido para la extorsión y que por ello se requiere que en ellos participe por lo menos un elemento del Ejército Mexicano, para evitar actos de corrupción. EL ORBE / JC