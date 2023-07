Urge dar Mantenimiento Correctivo al Puente de Desnivel en Libramiento Sur

*Por las Lluvias Presenta Daños Deterioro en su Estructura.

Tapachula, Chiapas; 18 de Julio del 2023.- El puente a desnivel ubicado en la prolongación de la 4ª- Sur y Libramiento Sur de la Ciudad requiere no solo mantenimiento preventivo, sino también correctivo, porque tal parece que las filtraciones de agua y por la acción de los temblores, se ha ido deteriorando y requiere su atención.

Así lo estableció el especialista en vías terrestres Abraham Ruiz Matías, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que ese puente tiene ya muchos años de haber sido construido (desde hace unos 25 años) y por lo tanto, es perentorio su mantenimiento.

Hay que tomar en cuenta que a través de ese lugar transitan camiones de alto tonelaje o tráileres de doble remolque y con tanto peso y el tiempo que lleva de construcción, es obvio que pueda sufrir deterioros, los cuales deben ser atendidos casi de inmediato, señaló.

De igual forma, se refirió a que la zona es propia para las lluvias intensas y por lo mismo, esas acciones climatológicas dañan no solo los aproches, sino también la plataforma y la estructura.

Por otro lado, mencionó que todos los puentes peatonales que hay en la Ciudad de Tapachula están en malas condiciones, por lo que son un riesgo total cuando son utilizados por los peatones, quienes en ese momento no advierten el peligro al caminar sobre obras prácticamente abandonadas porque no se les da mantenimiento, como es el caso del ubicado en la 4ª. Sur, por Plaza Cristal.

Asimismo, se refirió al puente Malpaso, sobre el río Coatán, una obra histórica porque en toda la región no hay otro igual, pero no le han dado el mantenimiento que requiere. EL ORBE / Nelson Bautista