Piden Reubicar Bodega de Plástico Ante Riesgo de Provocar Alguna Conflagración

*Vecinos Señalan que se Ubica en una Zona muy Transitada.

Tapachula, Chiapas; 18 de Julio del 2023.- Un grave riesgo se cierne sobre los habitantes de la 9ª. Oriente y 15 Norte de ésta Ciudad, en virtud de que en ese lugar fue instalada una bodega de cartón, papel y plástico, la cual en cualquier momento podría incendiarse por las altas temperaturas que se registran, y alcanzar las casas vecinas.

Así lo dio a conocer Mardoqueo Carbot Trujillo, en voz de un grupo de vecinos, quien en entrevista con rotativo EL ORBE manifestó que esa bodega debe estar ubicada en un lugar donde no cause riesgo de afectaciones, pues donde está ahora se trata de un núcleo poblacional.

Agregó que desconocen si los dueños de esas instalaciones tienen los permisos necesarios para estar en ese lugar, y de tenerlos, habría que ver qué autoridad o funcionario extendió esos documentos.

Asimismo, «se ignora si el dueño o el encargado tiene la póliza de seguro que corresponde, en caso de algún incendio u otro problema mayor que pudiera ocurrir en ese sitio, porque a la mera hora, resulta que nadie se hace responsable».

Por otro lado, comentó que para cargar el material que almacenan, llegan tráileres sumamente pesados, los cuales hacen destrozos en el pavimento de las calles, sin que alguna autoridad los sancione conforme la ley.

Cada vez que entran esos vehículos pesados rompen el cableado del suministro de energía eléctrica, señaló, se quedan sin ese importante servicio hasta que muchas horas después llega personal de la CFE a rehabilitar las líneas rotas.

Insistió en que los daños que causan esos tráileres son frecuentes, e incluso, no hace mucho no solo fueron cables los que resultaron rotos, sino hasta un poste de madera fue arrancado de su base, hasta que fue cambiado por otro de cemento.

En ocasiones, dijo, muy tranquilamente se encuentran en casa descansando, cuando de pronto se quedan sin energía eléctrica, debido precisamente a que algún tráiler pasó por la calle y derribó el cableado que va de los postes hacia las casas particulares. EL ORBE / Nelson Bautista